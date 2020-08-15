São Paulo e Grêmio voltam a negociar troca de Everton por Luciano

Crédito: Everton está animado com a possibilidade de reforçar o Grêmio (Rubens Chiri / saopaulofc.net

As negociações pela troca dos atacantes Everton, do São Paulo, por Luciano, do Grêmio, voltaram a esquentar, conforme noticiou o Globo Esporte. Os dois atletas desejam a troca e as diretorias conversam para chegar a um acordo.

O negócio ficou próximo de ser concretizado na última terça-feira, mas o São Paulo impôs condições que o Grêmio, naquele momento, não aceitou. Os clubes divergiram, entre outras coisas, sobre o percentual de direitos econômicos dos atletas que caberiam a cada parte, mas agora estão confiantes em um desfecho positivo.

Atualmente, a equipe paulista possui 100% dos direitos de Everton, enquanto os gaúchos detêm 50% dos direitos de Luciano. O São Paulo propõe uma troca igual, cedendo sua totalidade de Everton e recebendo a totalidade dos diretos do jogador gremista, ou uma troca de 50% por 50%.Reserva com Fernando Diniz, Everton vê com bons olhos a possibilidade de reforçar o Grêmio comandado por Renato Gaúcho. Se a mudança de ares não ocorrer, ele deseja renovar seu contrato, que vence no meio de 2021, mas isso a diretoria são-paulina não quer fazer. Já Luciano, que não é unanimidade em Porto Alegre e tem ficado na reserva de Diego Souza, chegaria para ser opção tanto pelo lado do ataque quanto como “camisa 9”.