Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo e Grêmio ficam no empate pelo Brasileiro sub-17

Tricolor saiu na frente com um gol olímpico de Luizinho, mas Isaac empatou a partida na reta final, dando números finais ao jogo disputado em Cotia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2021 às 17:32

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 17:32

Crédito: Rahel Patrasso/Saopaulofc.net
São Paulo e Grêmio empataram por 1 a 1 neste sábado, em Cotia, pela sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-17. Luizinho marcou para o Tricolor, enquanto Isaac fez o gol de empate dos gaúchos.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
Com o resultado, o São Paulo chega aos 11 pontos e se mantém na terceira colocação do grupo. Já o Grêmio soma sete pontos em seis partidas na competição, na sexta colocação do Grupo A, distante em três da zona de classificação.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O São Paulo iniciou a partida com um bom volume de jogo e apostando, principalmente, nas jogadas pelo meio. O Grêmio, recuado, apostava tudo nos lançamentos. A única chance do time gremista aconteceu aos 13 minutos, quando João Davi acertou a trave de Leandro.
Logo depois, o Tricolor Paulista chegou ao gol. Aos 21, Luizinho cobrou escanteio, Andrade e Ythallo tentaram desviar, mas a bola entrou na meta do goleiro Cássio, marcando um belo gol olímpico.
Já na segunda etapa, sem grandes emoções, o Imortal empatou a partida. Aos 37 minutos. Hiago roubou a bola na intermediária defensiva e rapidamente lançou ao ataque. Isaac apostou corrida, ganhou na força do zagueiro e, na saída do goleiro, desviou de carrinho para a bola entrar de mansinho no gol.
O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, para enfrentar o Bahia, às 18h15, novamente em Cotia, pelo Brasileirão. Já o Imortal encara o Botafogo no próximo sábado, em Eldorado do Sul, às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados