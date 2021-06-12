São Paulo e Grêmio ficam no empate pelo Brasileiro sub-17

Crédito: Rahel Patrasso/Saopaulofc.net

São Paulo e Grêmio empataram por 1 a 1 neste sábado, em Cotia, pela sexta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-17. Luizinho marcou para o Tricolor, enquanto Isaac fez o gol de empate dos gaúchos.

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Com o resultado, o São Paulo chega aos 11 pontos e se mantém na terceira colocação do grupo. Já o Grêmio soma sete pontos em seis partidas na competição, na sexta colocação do Grupo A, distante em três da zona de classificação.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO O São Paulo iniciou a partida com um bom volume de jogo e apostando, principalmente, nas jogadas pelo meio. O Grêmio, recuado, apostava tudo nos lançamentos. A única chance do time gremista aconteceu aos 13 minutos, quando João Davi acertou a trave de Leandro.

Logo depois, o Tricolor Paulista chegou ao gol. Aos 21, Luizinho cobrou escanteio, Andrade e Ythallo tentaram desviar, mas a bola entrou na meta do goleiro Cássio, marcando um belo gol olímpico.

Já na segunda etapa, sem grandes emoções, o Imortal empatou a partida. Aos 37 minutos. Hiago roubou a bola na intermediária defensiva e rapidamente lançou ao ataque. Isaac apostou corrida, ganhou na força do zagueiro e, na saída do goleiro, desviou de carrinho para a bola entrar de mansinho no gol.