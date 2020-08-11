futebol

São Paulo e Grêmio conversam sobre troca entre Everton e Luciano

Clubes iniciaram tratativas para uma eventual troca definitiva dos atacantes, que são reservas em suas equipes; Fernando Diniz já trabalhou com Luciano no Fluminense...
LanceNet

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:48

Crédito: Luciano está no Grêmio desde o ano passado e já trabalhou com Diniz (Lucas Uebel/Grêmio
São Paulo e Grêmio estão conversando para negociar uma troca definitiva envolvendo os atacantes Everton e Luciano, sendo que este último já trabalhou com Fernando Diniz na passagem de ambos pelo Fluminense.
A informação foi inicialmente dada pela Band e confirmada pelo LANCE!. Atualmente, os dois jogadores são reservas de suas respectivas equipes. Everton atuou em oito partidas neste ano, tendo feito um gol. Já Luciano é reserva de Diego Souza, jogou em 16 oportunidades em 2020 e marcou três vezes.
Luciano iniciou a carreira profissional em 2012 no Atlético-GO. Soma passagens pelo Corinthians e também no exterior, no Leganés e no Panathinaikos. De volta ao Brasil em 2018, desembarcou no Fluminense, onde fez 15 gols. No Grêmio desde o ano passado, soma oito tentos.
Do outro lado, o Grêmio busca alternativas após a saída de Everton Cebolinha para o Benfica, de Jorge Jesus. Everton, do São Paulo, exerce justamente essa função.

