São Paulo e CUFA se unem em campanha contra a fome; time entrou com faixa da ação contra o Cuiabá

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo e a CUFA ( Central Única das Favelas) se uniram na campanha Mães da Favela, que está arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar famílias que têm passado por necessidades durante a pandemia.

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No empate contra o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, o time do Tricolor entrou com uma faixa divulgando a nobre ação. Até sábado (26), voluntários receberão doações de alimentos não perecíveis no Portão 17 do clube, das 8h às 18h.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Os alimentos arrecadados serão doados a líderes comunitários de 250 favelas da capital e região metropolitana de São Paulo, para serem distribuídos a mães que são responsáveis pela renda familiar. A organização atende hoje 650 favelas em todo o estado, e cinco mil no Brasil inteiro.

- 70% das famílias nas favelas vivem da economia informal e sentiram o impacto da pandemia. A CUFA entende que o momento é de necessidade e a gente vai fazer chegar isso na ponta, para quem realmente precisa - afirmou Marcivan Barreto, presidente estadual da CUFA São Paulo, ao site do clube. Julio Casares, presidente do São Paulo, também comentou a parceria e enalteceu a vocação solidária do clube.