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São Paulo e CUFA se unem em campanha contra a fome; time entrou com faixa da ação contra o Cuiabá

Tricolor e Central Única das Favelas arrecadarão alimentos para a campanha Mães da Favela. Até sábado (26), voluntários receberão doações de alimentos não perecíveis...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 11:30

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 11:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo e a CUFA ( Central Única das Favelas) se uniram na campanha Mães da Favela, que está arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar famílias que têm passado por necessidades durante a pandemia.
ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá
No empate contra o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, o time do Tricolor entrou com uma faixa divulgando a nobre ação. Até sábado (26), voluntários receberão doações de alimentos não perecíveis no Portão 17 do clube, das 8h às 18h.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Os alimentos arrecadados serão doados a líderes comunitários de 250 favelas da capital e região metropolitana de São Paulo, para serem distribuídos a mães que são responsáveis pela renda familiar. A organização atende hoje 650 favelas em todo o estado, e cinco mil no Brasil inteiro.
- 70% das famílias nas favelas vivem da economia informal e sentiram o impacto da pandemia. A CUFA entende que o momento é de necessidade e a gente vai fazer chegar isso na ponta, para quem realmente precisa - afirmou Marcivan Barreto, presidente estadual da CUFA São Paulo, ao site do clube. Julio Casares, presidente do São Paulo, também comentou a parceria e enalteceu a vocação solidária do clube.
- Para o São Paulo é uma grande alegria fazer parte desta ação. Sabemos que muitas famílias precisam da nossa solidariedade neste momento e a comunidade são-paulina vai abraçar mais essa causa - disse.

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