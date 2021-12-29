Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • São Paulo e Crespo não entram em acordo sobre rescisão, e clube quer evitar que caso pare na Fifa
futebol

São Paulo e Crespo não entram em acordo sobre rescisão, e clube quer evitar que caso pare na Fifa

Clube já pagou a primeira parcela da multa, mas ainda há pendências a serem resolvidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 14:54

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:54

O São Paulo já pagou a primeira parcela da multa de rescisão contratual do técnico Hernán Crespo, mas admite que ainda há uma discordância em relação à variação de câmbio. O clube, no entanto, tem esperanças de que tudo seja resolvido sem precisar de um embate litigioso na Fifa.
O Tricolor ainda tenta conversar com os representantes do treinador para acertar os termos, mas as últimas reuniões não transcorreram da maneira esperada por ausência de integrantes do estafe do técnico, segundo o clube.A discussão sobre os valores do treinador ocorre desde outubro, quando Crespo deixou o comando da equipe. Devido à "boa vontade" do treinador, foi alcançada a redução do valor da multa rescisória, o que ameniza o prejuízo do clube que tem vivido grave crise financeira.
O pagamento parcelado se estende aos profissionais da comissão técnica de Crespo. A multa já estava prevista em contrato: 750 mil dólares em 2021 (R$ 4,3 milhões na cotação atual), ou 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) se o rompimento acontecesse no ano que vem.
Segundo o acordo prévio, o São Paulo precisaria pagar R$ 4,3 milhões para Hernán Crespo por conta da demissão. Como se trata de uma cifra alta para o clube atualmente, houve essa extensão nas tratativas para tentar diminuir o valor. O clube afirma estar aberto para o diálogo e disposto a encerrar tal questão de forma amigável.
Crédito: HernánCrespodurantetreinodoSãoPaulo(Foto:Divulgação/TwitterSãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados