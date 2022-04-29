São Paulo e Ceará são os únicos times 100% ao fim do '1º turno' da Sul-Americana

O São Paulo encerrou o 'primeiro turno' da fase de grupos na Copa Sul-Americana com vitória nos três jogos disputados até o momento. O Tricolor paulista e o Ceará são as únicas equipes que estão 100% na competição. GALERIA> ATUAÇÕES: Marquinhos faz golaço e se destaca em vitória do São Paulo na Sul-AmericanaTABELA> Veja tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosPara o São Paulo, foram três jogos, três vitórias, oito gols marcados e três sofridos. A equipe venceu o Jorge Wilstermann nesta quinta-feira (28) por 3 a 1, com gols de Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos. O Ceará, por sua vez, tem a mesma quantidade de jogos e vitórias, porém com seis gols marcados e um sofrido.

A equipe de Rogério Ceni garantiu um aproveitamento de 100% até o momento e se aproxima de classificação. Santos, Internacional, Atlético-GO e Fluminense também estão participando da competição, porém nenhuma equipe se aproxima do desempenho do Tricolor paulista e nenhum está invicto.

Até o momento, foram duas partidas disputadas fora de casa e uma diante de sua torcida. O confronto com o Everton foi no estádio do Morumbi e terminou com o placar de 2 a 0, com gols de Arboleda e Talles.

Arboleda, por sua vez, é o jogador que mais marcou na competição até o momento. Foram dois gols em três rodadas. Embora contra o Jorge Wilstermann não tenha apresentado um bom rendimento e tenha sido o responsável pelo pênalti que deu origem ao único gol do adversário, foi essencial contra o Ayacucho e contra o Everton.

Em primeiro lugar no grupo D, com nove pontos, a equipe acumulou uma renda bruta de R$ 878.265,00 e está a cinco pontos de diferença do segundo colocado, Everton, que somou quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.

O próximo jogo do São Paulo no continental será na próxima quinta-feira (5), contra o Everton. A partida, desta vez, será disputada em Viña del Mar, no Chile.

O São Paulo volta a campo em clássico contra o Santos, no Morumbi, na próxima segunda-feira (2). O jogo será às 20h e vale pelo Brasileirão.