São Paulo e Arsenal entram em acordo, e Marquinhos vai jogar na Inglaterra

São Paulo e Arsenal entraram em acordo, e o atacante Marquinhos, cria de Cotia, fará parte da equipe inglesa, segundo apurado pelo LANCE!. Ao que tudo indica, o jovem atleta não deve mais atuar pelo Tricolor paulista e ficará fora da partida do próximo domingo (15), contra o Cuiabá. GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadoresNa antiga gestão do Tricolor, Marquinhos, aos 16 anos, tinha assinado um contrato de cinco anos com o São Paulo. No entanto, tal acordo não é reconhecido pela FIFA - que só aceita três anos para tal idade. Desta forma, ele poderia ficar livre para assinar com outros clubes no momento.