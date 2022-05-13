São Paulo e Arsenal entram em acordo, e Marquinhos vai jogar na Inglaterra

São Paulo e Arsenal entraram em acordo, e o atacante Marquinhos, cria de Cotia, fará parte da equipe inglesa, segundo apurado pelo LANCE!. Ao que tudo indica, o jovem atleta não deve mais atuar pelo Tricolor paulista e ficará fora da partida do próximo domingo (15), contra o Cuiabá. GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadoresNa antiga gestão do Tricolor, Marquinhos, aos 16 anos, tinha assinado um contrato de cinco anos com o São Paulo. No entanto, tal acordo não é reconhecido pela FIFA - que só aceita três anos para tal idade. Desta forma, ele poderia ficar livre para assinar com outros clubes no momento.
Sem esta legalidade no contrato, muitas pessoas do mercado passaram a procurar diretamente o jogador. Conforme apurado pelo L!, um clube europeu chegou até a assediá-lo, sem conversar antes com o São Paulo.
Neste momento, também houve mudanças no gerenciamento da carreira do atleta. Em um trabalho conjunto com o Tricolor paulista, a OTB ajudou a intermediar o acordo com o Arsenal para transferência do jogador — de maneira que o São Paulo fosse recompensado financeiramente.
O valor desta compensação gira em volta de 3,5 milhões de euros, isto é, cerca de R$18,4 milhões. O jogador não deve ser relacionado para o confronto de domingo (15), contra o Cuiabá, que será válido pelo Brasileirão.