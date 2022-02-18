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futebol

São Paulo é a equipe com mais finalizações no Paulistão e a que mais erra

O Tricolor Paulista está sentindo bastante dificuldade para acertar suas finalizações nessa temporada 2022...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 14:29
Com apenas duas vitórias até o momento, o São Paulo é a equipe do Campeonato Paulista que mais finalizou, mas a que apresentou mais erros e menor aproveitamento.De acordo com dados divulgados pelo FootStats, o Tricolor Paulista finalizou 113 vezes nas seis partidas disputadas até agora. Porém, com 70% de erros nos lances. Isto é, 80 finalizações erradas e somente 33 certas.Das 16 equipes que estão disputando o campeonato, o São Paulo é a que apresenta mais erros nas finalizações, somando sete gols em seis jogos.Além desses números quanto as finalizações, também é o clube com mais cruzamentos no Paulistão, com 234 no total e uma média de 39 por jogo.+ Veja a situação do São Paulo na tabela do PaulistãoAté o momento, o Tricolor Paulista soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O São Paulo volta a campo no próximo domingo (20), contra o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro.
Crédito: SãoPauloéoquemaisfinalizaemaiserra(Foto:PauloPinto/Saopaulofc.net

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