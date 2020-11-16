São Paulo divulga vídeo de bastidores da vitória no Castelão; confira

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira o vídeo dos bastidores da vitória do último sábado, por 3 a 2, contra o Fortaleza no Castelão. Nas imagens produzidas pelo clube, os jogadores relatam a importância do resultado fora de casa na sequência do Campeonato Brasileiro, e o meia Gabriel Sara explica a disputa no par ou ímpar com Daniel Alves no lance que originou o primeiro gol do Tricolor no duelo.
- No momento do par ou ímpar eu perco. Como ele (Daniel Alves) ganhou, eu já fui saindo para ajeitar a barreira ali. Mas como ele viu que os caras deixaram espaço para bater por fora, ele me chamou e eu pude bater. Graças a Deus saiu esse gol - explicou o canhoto Gabriel Sara, que bateu por cima da barreira, fazendo a curva por fora da trava, e surpreendeu a defesa do Fortaleza.
O resultado no Castelão deixou o São Paulo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos - dois atrás do líder Atlético-MG. A equipe do Morumbi, no entanto, tem três jogos a menos do que o Galo e pode assumir a ponta da tabela caso some pontos nas partidas adiadas contra Goiás, Ceará e Botafogo.- Time que quer chegar, que quer conquistar as coisas não vai conseguir só com 11 jogadores. Isso mostra a força do grupo. Viemos aqui para Fortaleza e conquistamos uma vitória muito importante para a sequência do campeonato - comemorou o meia-atacante Vitor Bueno, titular contra o Fortaleza, no último fim de semana.
Na próxima quarta-feira, o São Paulo recebe o Flamengo, no Morumbi, pelo jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, na última semana, o Tricolor derrotou o Rubro-negro, por 2 a 1, e joga por qualquer empate para garantir a vaga nas semifinais.
- Que quarta-feira a gente possa fazer um grande jogo e sair classificado na Copa do Brasil - afirmou o atacante Luciano, jogador importantíssimo no esquema montado por Fernando Diniz.