São Paulo divulga programação da segunda semana de pré-temporada

O São Paulo definiu a programação da segunda semana de pré-temporada de olho na estreia do time no Campeonato Paulista 2022. Após uma semana intensa de treinamentos, o grupo retorna nesta segunda-feira (17) em dois períodos para as atividades no CT da Barra Funda.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Na terça-feira (18) os trabalhos serão realizados apenas na parte da manhã, enquanto na quarta-feira (19), os atletas voltam a trabalhar na parte da manhã e tarde, sob o comando da comissão técnica liderada pelo técnico Rogério Ceni.

Na quinta-feira (20), os trabalho serão na parte da manhã, também no CT da Barra Funda. Na sexta-feira (21) será o último treinamento em dois períodos da semana, já que no sábado (22), o time realizará as atividades pela manhã e, após, ganharão a tarde de sábado e o domingo (23) de folga.

Rogério Ceni ainda tem nove jogadores isolados com Covid-19: Arboleda, Welington, Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes. O Tricolor estreia no Campeonato Paulista no dia 27 de janeiro, contra o Guarani, em Campinas.VEJA A PROGRAMAÇÃO DA SEGUNDA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA

Segunda-feira (17/01)10h - treino no CT da Barra Funda16h - treino no CT da Barra Funda

Terça-feira (18/01)10h - treino no CT da Barra Funda

Quarta-feira (19/01)10h - treino no CT da Barra Funda16h - treino no CT da Barra Funda

Quinta-feira (20/01)10h - treino no CT da Barra Funda

Sexta-feira (21/01)10h - treino no CT da Barra Funda16h- treino no CT da Barra Funda

Sábado (22/01)10h - treino no CT da Barra Funda

Domingo (23/01)Folga