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futebol

São Paulo divulga programação da primeira semana de pré-temporada

Elenco do Tricolor se reapresenta nesta segunda-feira, às 12h, para teste de Covid-19. Na terça, serão realizados exames médicos e treinamentos, que seguem durante a semana...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 17:25

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 17:25

O São Paulo definiu a programação da primeira semana de pré-temporada em preparação para o início do ano de 2022. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (10) para testes de Covid-19, em sistema de drive-thru, no CT da Barra Funda. O primeiro treinamento está previsto para acontecer na terça-feira (11). Parte do elenco irá realizar exames médicos de manhã, enquanto outra parte do grupo treina de manhã no CT. A parte da tarde está reservada para outro treinamento. A programação se repete na quarta-feira (12).
Na quinta-feira (13) mais um treinamento no CT da Barra Funda na parte da tarde. Já na sexta (14), serão duas atividades, uma na parte da manhã e uma a tarde, mesma programação do sábado. O domingo será de folga para o elenco. Vale destacar que o São Paulo teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA
Segunda-feira (10/01)​Exames de COVID em sistema drive thruCT da Barra Funda
Terça-feira (11/01)ManhãExames médicos para parte do grupo
ManhãTreino - CT da Barra Funda
TardeTreino - CT da Barra Funda
Quarta-feira (12/11)ManhãExames médicos para parte do grupo
ManhãTreino - CT da Barra Funda
TardeTreino -CT da Barra Funda
Quinta-feira (13/01)TardeTreino -CT da Barra Funda
Sexta-feira (14/01)ManhãTreino - CT da Barra Funda
TardeTreino -CT da Barra Funda
Sábado (15/01)ManhãTreino - CT da Barra Funda
TardeTreino -CT da Barra Funda
Domingo (16/01)Folga
Crédito: SãoPauloteráprimeirasemanadepré-temporada(Foto:Reprodução/SãoPauloFC

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