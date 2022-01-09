São Paulo divulga programação da primeira semana de pré-temporada

O São Paulo definiu a programação da primeira semana de pré-temporada em preparação para o início do ano de 2022. O elenco se reapresenta nesta segunda-feira (10) para testes de Covid-19, em sistema de drive-thru, no CT da Barra Funda. O primeiro treinamento está previsto para acontecer na terça-feira (11). Parte do elenco irá realizar exames médicos de manhã, enquanto outra parte do grupo treina de manhã no CT. A parte da tarde está reservada para outro treinamento. A programação se repete na quarta-feira (12).

Na quinta-feira (13) mais um treinamento no CT da Barra Funda na parte da tarde. Já na sexta (14), serão duas atividades, uma na parte da manhã e uma a tarde, mesma programação do sábado. O domingo será de folga para o elenco. Vale destacar que o São Paulo teve convites para torneios, mas preferiu ficar no CT da Barra Funda, onde terá cerca de 20 dias de atividades até a partida contra o Guarani, dia 27 de janeiro, no Brinco de Ouro da Princesa, às 21h30.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DA PRIMEIRA SEMANA DE PRÉ-TEMPORADA

Segunda-feira (10/01)​Exames de COVID em sistema drive thruCT da Barra Funda

Terça-feira (11/01)ManhãExames médicos para parte do grupo

ManhãTreino - CT da Barra Funda

TardeTreino - CT da Barra Funda

Quarta-feira (12/11)ManhãExames médicos para parte do grupo

ManhãTreino - CT da Barra Funda

TardeTreino -CT da Barra Funda

Quinta-feira (13/01)TardeTreino -CT da Barra Funda

Sexta-feira (14/01)ManhãTreino - CT da Barra Funda

TardeTreino -CT da Barra Funda

Sábado (15/01)ManhãTreino - CT da Barra Funda

TardeTreino -CT da Barra Funda

Domingo (16/01)Folga