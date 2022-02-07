São Paulo divulga programação até a partida contra o Santo André; confira

O elenco do São Paulo terá mais dois treinamentos até o duelo contra o Santo André, marcado para quarta-feira (9), às 19h, no Estádio do Morumbi, pelo Paulistão. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Nesta segunda-feira (07), o elenco do São Paulo treina na parte da manhã no CT da Barra Funda. Vale ressaltar que esse final de semana foi somente de treino ao time, já que não teve compromissos pelo estadual.

Na terça-feira (08), o técnico Rogério Ceni encerra a preparação novamente em uma atividade de manhã no CT. Fica a expectativa para saber se Patrick, Luan, Luciano ou Walce, jogadores no REFFIS, vão estar à disposição. O São Paulo está na terceira posição do Grupo B, com somente um ponto conquistado. A equipe, inclusive, está na zona de rebaixamento do estadual.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (07/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

Terça-feira (08/02)Treino - manhãCT da Barra Funda

Quarta-feira (09/02)São Paulo x Santo André - 19hEstádio do Morumbi5ª Rodada do Campeonato Paulista