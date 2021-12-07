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futebol

São Paulo divulga programação até a partida contra o América-MG; veja

Elenco do Tricolor se reapresenta na tarde desta terça-feira e tem mais um treinamento antes de encarar o Coelho na quinta-feira para encerrar a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 12:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 12:00

O São Paulo divulgou a programação da semana para encarar o América-MG, nesta quinta-feira (09), às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro e consequentemente o encerramento da temporada. Após a vitória sobre o Juventude, que afastou qualquer chance de rebaixamento, o elenco do Tricolor se reapresenta na tarde desta terça-feira (07), no CT da Barra Funda, de olho no Coelho.
Na quarta-feira, os jogadores treinam de manhã e em seguida viajam para Minas Gerais, onde jogam na quinta-feira. Logo após a partida, o elenco já volta para a capital paulista e deve sair de férias.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo é o 13º colocado, com 48 pontos conquistados. O América-MG é o oitavo colocado, com 50 pontos, o último dentro do grupo de classificados para a Libertadores. Segundo o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor tem 4,8% de chances de classificação para a Libertadores.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANA
Terça-feira (07/12)Treino - TardeCT da Barra Funda
Quarta-feira (08/12)Treino - ManhãCT da Barra Funda viagem para Belo Horizonte no período da tarde
Quinta-feira (09/12)América-MG x São Paulo - 21h30Campeonato Brasileiro - 38ª RodadaArena Independência*retorno para São Paulo logo após a partida
Crédito: SãoPauloencerraráatemporadanestaquinta-feira(Foto:MiguelSchincariol/saopaulofc

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