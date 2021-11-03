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São Paulo divulga preços e orientações do fan token do clube

Com 8.500 unidades, token será lançado a R$ 2 e poderá ser comprado no aplicativo da Sócios.com, empresa parceira na iniciativa. Vendas começam dia nove de novembro...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 16:30

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 16:30

Crédito: Reprodução
O São Paulo divulgou em suas redes sociais os preços e demais informações sobre o fan token do clube, que será lançado no dia nove de novembro, indo na carona de iniciativa dos clubes nacionais e estrangeiros. O produto será lançado oficialmente no dia nove de novembro, próxima segunda-feira. Para adquirir, o torcedor terá que baixar o aplicativo da Socios.com em seu celular. Após fazer o seu cadastro e criar a conta, será preciso comprar $CHZ, moeda oficial da Socios.com no aplicativo.
Essas moedas poderão ser convertidas em fan tokens, que custarão R$ 2 a unidade, segundo informe do São Paulo. Serão 8.500 fan tokens disponibilizados para os são-paulinos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Vale destacar que o lançamento do fan token do São Paulo foi adiado em uma semana. Antes, ele era previsto para acontecer no dia três de novembro. A decisão foi tomada para o clube ter mais tempo de explicar aos torcedores como funciona e as vantagens de ter um fan token.
Com o criptoativo, o Tricolor deve ganhar uma boa quantia de dinheiro e, ao mesmo tempo, proporcionar maior interação ao torcedor, que poderá ter voz ativa em algumas decisões do time. Veja o que pode ser feito com a nova parceria. Para o torcedor, os benefícios podem ser interessantes. Com o fan token, a torcida pode opinar e pedir músicas para serem tocadas no estádio no dia dos jogos, além de outras ativações, como a participação em enquetes, promoções, competições e outras ações desenvolvidas pelo departamento de marketing.
O São Paulo terá, ainda, uma diferença em relação aos outros clubes brasileiros que criaram uma fan token. Assim como a Internazionale de Milão, da Itália, o time terá em sua camisa um anúncio do ativo, uma publicidade para promover a aquisição do token entre os torcedores.

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