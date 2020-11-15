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futebol

São Paulo divulga novos ônibus das equipes masculina e feminina

Clube homenageou a geração campeão do mundo em 1992 e 1993 no veículo que transportará o time masculino. Equipe feminina terá design inspirado no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 17:46

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 17:46

Crédito: Ônibus do São Paulo foram escolhidos pela torcida (Paulo Pinto/saopaulofc.net
Neste fim de semana, o São Paulo apresentou os novos ônibus das equipes masculina e feminina do futebol profissional. O Expresso I será utilizado pela equipe do técnico Fernando Diniz e faz referência às conquistas dos Mundiais de 1992 e 1993. O Expresso II - veículo destinado às mulheres do Tricolor - foi desenhado tendo como inspiração as ondas do estádio do Morumbi.
A entrega dos novos ônibus do São Paulo era uma reivindicação antiga da torcida, já que a maioria dos grandes clubes do Brasil têm veículos personalizados para as viagens curtas do time, enquanto o Tricolor alugava seu transporte de uma empresa do mercado. A escolha do design dos ônibus foi feita pela própria torcida são-paulina em votação nas redes sociais. O Expresso I conta com a imagem do técnico Telê Santana e algumas frases do icônico treinador. Já o Expresso II homenageia a arquitetura do estádio do Morumbi, patrimônio tombado da cidade de São Paulo e identidade da casa tricolor.
O clube disponibilizará à venda miniaturas do Expresso I e Expresso II. O torcedor interessado em adquirir uma réplica do ônibus do Tricolor pode realizar a compra no site expressotricolor.com.br.

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