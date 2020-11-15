São Paulo divulga novos ônibus das equipes masculina e feminina

Neste fim de semana, o São Paulo apresentou os novos ônibus das equipes masculina e feminina do futebol profissional. O Expresso I será utilizado pela equipe do técnico Fernando Diniz e faz referência às conquistas dos Mundiais de 1992 e 1993. O Expresso II - veículo destinado às mulheres do Tricolor - foi desenhado tendo como inspiração as ondas do estádio do Morumbi.

A entrega dos novos ônibus do São Paulo era uma reivindicação antiga da torcida, já que a maioria dos grandes clubes do Brasil têm veículos personalizados para as viagens curtas do time, enquanto o Tricolor alugava seu transporte de uma empresa do mercado. A escolha do design dos ônibus foi feita pela própria torcida são-paulina em votação nas redes sociais. O Expresso I conta com a imagem do técnico Telê Santana e algumas frases do icônico treinador. Já o Expresso II homenageia a arquitetura do estádio do Morumbi, patrimônio tombado da cidade de São Paulo e identidade da casa tricolor.