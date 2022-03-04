São Paulo divulga mais de 32 mil ingressos vendidos para o Majestoso

O São Paulo divulgou na última quinta-feira (03), que vendeu mais de 32 mil ingressos antecipadamente para o clássico deste sábado (05), diante do Corinthians, às 16h, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Segundo o site da Total Acesso, onde estão sendo vendidas as entradas, todos os setores estão esgotados. No entanto, a empresa foi alvo de reclamações dos torcedores que não conseguiram comprar ingressos, então pode ser que novas entradas estejam liberadas nas próximas horas.

Esse deve ser o melhor público do ano no Morumbi, que pode ser ocupado por apenas 70% da capacidade, de acordo com regras impostas pelo Governo de são Paulo por conta da pandemia de Covid-19.Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

PROCEDIMENTOS PARA CHECK-IN ONLINEOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected]

- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x CORINTHIANS).