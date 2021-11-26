São Paulo divulga mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Sport

O São Paulo divulgou que vendeu mais de 20 mil ingressos antecipadamente para a partida deste sábado (27), ás 21h30, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. O ingresso com preços mais em conta continuam sendo vendidos. O setor popular continua a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Leste Azul passou de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, está sendo vendido por R$ 250. De acordo com o site da Total Acesso, apenas a Arquibancada Sul Laranja foi esgotada. Restam entradas para todos os outros setores. As vendas de ingressos para o público em geral já tiveram início 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.