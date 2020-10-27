São Paulo divulga lista com 47 inscritos para a Copa Sul-Americana

O São Paulo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana desta temporada. Por conta das consequências causadas pela pandemia, a Conmebol permitiu que os clubes um número máximo de 50 jogadores na lista, e o Tricolor do Morumbi inscreveu 47 atletas - incluindo o equatoriano Rojas e alguns destaques das categorias de base.
A lista do São Paulo não tem grandes surpresas, fora o atacante Rojas, que se recupera de lesão no joelho direito e não joga uma partida oficial há mais de dois anos. Todos os atletas do elenco profissional foram inscritos pela diretoria, além de alguns jovens do time sub-20, como Galeano, Anilson, Patryck e Talles Costa - todos ainda buscando oportunidades no CT da Barra Funda.
Campeão em 2012, o São Paulo vai em busca do bicampeonato continental nesta temporada. Já nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz mede forças com o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga para as oitavas de final acontece na próxima semana, no Morumbi.Confira a lista de inscritos do São Paulo:
1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Paulinho8-Tchê Tchê9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Juan15-Hernanes16-Léo17-Tréllez18-Toró19-Gonzalo20-Juanfran21-Gabriel Sara22-Rojas23-Lucas Perri24-Arthur Gazze25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Galeano28-Talles Costa29-Ed Carlos30-Brenner31-Pedro Lucas32-Rodrigo33-Anilson34-Welington35-Luiz Gustavo36-Patryck37-Helinho38-Paulo Oliveira39-Vitinho40-Thiago Couto41-Junior42-Marcos Jr.43-Antonio Falcão44-Pedrinho45-JP Iseppe46-Kevin47-G. Cachoeira