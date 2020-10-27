AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo divulga lista com 47 inscritos para a Copa Sul-Americana

Conmebol permitiu até 50 inscrições por clube nesta temporada. Tricolor vai com o elenco profissional completo e mais alguns nomes de destaque das categorias de base...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 08:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 08:01
Crédito: O equatoriano Joao Rojas é a grande novidade da lista. O jogador não faz uma partida oficial há mais de dois anos (Reprodução/Twitter/São Paulo
O São Paulo divulgou a lista de inscritos para a disputa da Copa Sul-Americana desta temporada. Por conta das consequências causadas pela pandemia, a Conmebol permitiu que os clubes um número máximo de 50 jogadores na lista, e o Tricolor do Morumbi inscreveu 47 atletas - incluindo o equatoriano Rojas e alguns destaques das categorias de base.
A lista do São Paulo não tem grandes surpresas, fora o atacante Rojas, que se recupera de lesão no joelho direito e não joga uma partida oficial há mais de dois anos. Todos os atletas do elenco profissional foram inscritos pela diretoria, além de alguns jovens do time sub-20, como Galeano, Anilson, Patryck e Talles Costa - todos ainda buscando oportunidades no CT da Barra Funda.
Campeão em 2012, o São Paulo vai em busca do bicampeonato continental nesta temporada. Já nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz mede forças com o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga para as oitavas de final acontece na próxima semana, no Morumbi.Confira a lista de inscritos do São Paulo:
1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Paulinho8-Tchê Tchê9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Juan15-Hernanes16-Léo17-Tréllez18-Toró19-Gonzalo20-Juanfran21-Gabriel Sara22-Rojas23-Lucas Perri24-Arthur Gazze25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Galeano28-Talles Costa29-Ed Carlos30-Brenner31-Pedro Lucas32-Rodrigo33-Anilson34-Welington35-Luiz Gustavo36-Patryck37-Helinho38-Paulo Oliveira39-Vitinho40-Thiago Couto41-Junior42-Marcos Jr.43-Antonio Falcão44-Pedrinho45-JP Iseppe46-Kevin47-G. Cachoeira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios
BR 101: duplicação de novos trechos depende de repactuação do atual contrato ou relicitação
BR 101: para que deixar para depois o que já pode ser feito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados