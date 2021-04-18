Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo divulga jogadores inscritos para a Libertadores; veja a lista

Relação conta com todos os reforços contratados para a temporada e a inclusão do meia Everton Felipe, que estava emprestado e pode ganhar chances no torneio continental...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 10:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 10:28
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa na terça-feira para o Tricolor, diante do Sporting Cristal (PER), fora de casa, às 21h30, pelo Grupo E.
ATUAÇÕES: Pablo marca e São Paulo bate o Palmeiras em bela atuação coletiva
Na relação de atletas, todos os reforços foram inscritos para a competição. Sendo assim, Orejuela, Miranda, William, Benitez, Bruno Rodrigues e Eder poderão defender o São Paulo na competição continental.
A tabela completa da LibertadoresEntre as novidades, destaque para a inclusão do meia Everton Felipe, que esteve emprestado ao Athletico, Cruzeiro e Sport, mas retornou e ganhou uma vaga na lista. Ele ainda não foi aproveitado por Hernán Crespo e está fora dos inscritos no Campeonato Paulista. O clube também inscreveu Caio Felipe, Caíque, Shaylon e algumas revelações de Cotia para tentar o tetra da Libertadores. Além do Sporting Cristal, estão no Grupo E, o Racing (ARG) e o Rentistas (URU).
VEJA A LISTA COMPLETA DOS INSCRITOS DO SÃO PAULO
1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Rojas8-Benitez9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Liziero15-Hernanes16-Léo17-William18-Perri19-Shaylon20-Orejuela21-Gabriel Sara22-Miranda23-Eder24-Arthur Gazze25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Galeano28-Bruno Rodrigues29-João Adriano30-Everton Felipe31-Juan32-Rodrigo33-Young34-Welington35-Beraldo36-Patryck37-Talles Costa38-Paulinho39-Vitinho40-Thiago Couto41-Luizão42-Anilson43-Walce44-Caíque45-Nathan46-Palmberg47-Marquinhos48-Pedrinho49-Gabriel Falcão50-Caio Felipe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carro capota na BR 259 e homem fica ferido em Colatina
Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados