São Paulo divulga jogadores inscritos para a Libertadores; veja a lista

O São Paulo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa na terça-feira para o Tricolor, diante do Sporting Cristal (PER), fora de casa, às 21h30, pelo Grupo E.
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Na relação de atletas, todos os reforços foram inscritos para a competição. Sendo assim, Orejuela, Miranda, William, Benitez, Bruno Rodrigues e Eder poderão defender o São Paulo na competição continental.
A tabela completa da LibertadoresEntre as novidades, destaque para a inclusão do meia Everton Felipe, que esteve emprestado ao Athletico, Cruzeiro e Sport, mas retornou e ganhou uma vaga na lista. Ele ainda não foi aproveitado por Hernán Crespo e está fora dos inscritos no Campeonato Paulista. O clube também inscreveu Caio Felipe, Caíque, Shaylon e algumas revelações de Cotia para tentar o tetra da Libertadores. Além do Sporting Cristal, estão no Grupo E, o Racing (ARG) e o Rentistas (URU).
VEJA A LISTA COMPLETA DOS INSCRITOS DO SÃO PAULO
1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Rojas8-Benitez9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Liziero15-Hernanes16-Léo17-William18-Perri19-Shaylon20-Orejuela21-Gabriel Sara22-Miranda23-Eder24-Arthur Gazze25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Galeano28-Bruno Rodrigues29-João Adriano30-Everton Felipe31-Juan32-Rodrigo33-Young34-Welington35-Beraldo36-Patryck37-Talles Costa38-Paulinho39-Vitinho40-Thiago Couto41-Luizão42-Anilson43-Walce44-Caíque45-Nathan46-Palmberg47-Marquinhos48-Pedrinho49-Gabriel Falcão50-Caio Felipe