São Paulo divulga jogadores inscritos para a Libertadores; veja a lista

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo divulgou a lista dos 50 jogadores inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa na terça-feira para o Tricolor, diante do Sporting Cristal (PER), fora de casa, às 21h30, pelo Grupo E.

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Na relação de atletas, todos os reforços foram inscritos para a competição. Sendo assim, Orejuela, Miranda, William, Benitez, Bruno Rodrigues e Eder poderão defender o São Paulo na competição continental.

A tabela completa da LibertadoresEntre as novidades, destaque para a inclusão do meia Everton Felipe, que esteve emprestado ao Athletico, Cruzeiro e Sport, mas retornou e ganhou uma vaga na lista. Ele ainda não foi aproveitado por Hernán Crespo e está fora dos inscritos no Campeonato Paulista. O clube também inscreveu Caio Felipe, Caíque, Shaylon e algumas revelações de Cotia para tentar o tetra da Libertadores. Além do Sporting Cristal, estão no Grupo E, o Racing (ARG) e o Rentistas (URU).

VEJA A LISTA COMPLETA DOS INSCRITOS DO SÃO PAULO