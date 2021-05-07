São Paulo disputará oito jogos em 17 dias caso chegue à final do Paulistão

Crédito: Rubens Chiri;saopaulofc.net

Depois de empatar em 0 a 0 contra o Racing, da Argentina, na última quarta-feira (5), pela Libertadores, o São terá pela frente uma sequência intensa de muitos jogos em pouco tempo. Caso chegue até a final do Paulistão, o time disputará oito partidas em 17 dias, uma média de um jogo a cada 2,1 dias.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

A maratona se inicia no domingo (9), quando o Tricolor enfrenta o Mirassol, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Já classificado para a próxima fase do torneio e com a liderança do grupo garantida, é possível que o treinador Hernán Crespo use o jogo para rodar o elenco. Três dias depois, na quarta-feira (12), o time viaja para o Uruguai, onde enfrentará o Rentistas pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partir daí, o Tricolor disputará o mata-mata do Campeonato Paulista e, assim, terá jogos com pouco tempo de descanso. Na tabela original da Federação Paulista, o jogo das quartas de final estava previsto para o dia 13 de maio, apenas um dia depois do jogo do Tricolor no Uruguai. Por causa disso, o São Paulo provavelmente jogará no dia 14, enfrentando a Ferroviária ou a Ponte Preta. Essa sequência de jogos com apenas um dia de intervalo será mantido caso o Tricolor avance para a semifinal, que deve ser disputada já no dia 16. Dois dias depois, no dia 18, o time recebe o Racing, da Argentina, para mais um jogo da Libertadores.

Caso chegue na final do Paulistão, o São Paulo terá novo compromisso no dia 20, com o jogo da ida e jogará a partida de volta no dia 23, podendo, pela única vez nessa maratona, ter dois dias de intervalo entre as partidas.

Apenas dois dias depois, no dia 25 de maio, o Tricolor recebe o Sporting Cristal, do Peru, colocando um fim na sequência de oito jogos em 17 dias. Na coletiva após a partida contra o Racing, Crespo se mostrou preocupado com o calendário e fez um apelo à Federação que, segundo ele, precisa se preocupar mais com os times que a representam. – Estou muito preocupado pelo calendário. O São Paulo também representa a Federação Paulista, vamos jogar as quartas de final do Paulista e a Libertadores em menos de 48 horas. Seria importante que a federação comece a pensar em seu representante paulista nesta Libertadores – disse o treinador.O São Paulo enfrentou, recentemente, uma sequência de muitos jogos em pouco tempo, na volta do campeonato estadual, em abril. A maratona que está pela frente, porém, é pior. Na última vez, entre o jogo contra o São Caetano, no dia 10 de abril, e a partida contra o Rentistas, no dia 29, foram oito jogos em 20 dias.

Como se não bastasse a bateria intensa de partidas, o São Paulo tem alguns desfalques importantes para os próximos jogos. Luciano e Daniel Alves saíram lesionados e, somente na manhã desta sexta-feira (7), será divulgado um diagnóstico das lesões.