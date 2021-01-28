São Paulo deve ter força máxima contra o Atlético-GO: veja possível escalação

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo deve enfrentar o Atlético-GO, no próximo domingo (31), às 16h, em Goiânia, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com a sua força máxima. O meia Gabriel Sara e o volante Hernanes, desfalques no empate por 1 a 1 contra o Coritiba, treinaram normalmente durante e semana e estão à disposição.

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Sara deve ser titular na vaga de Tchê Tchê, enquanto Hernanes ficará como opção no banco de reservas do técnico Fernando Diniz, que busca a primeira vitória em 2021. Até aqui, foram três derrotas e dois empates em cinco jogos.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOCom isso, uma provável escalação deve ter: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. O São Paulo é o segundo colocado do Brasileirão, com 58 pontos, quatro a menos do que o Internacional, líder da competição.