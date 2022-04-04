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São Paulo deve poupar titulares para a estreia na Copa Sul-Americana

Rogério Ceni indica que levará atletas considerados reservas para o confronto diante do Ayacucho-PER, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 12:00

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 12:00

Depois do vice-campeonato no Paulistão, o São Paulo agora terá a estreia na Sul-Americana, na próxima quinta-feira (07), às 21h30, contra o Ayacucho-PER. E com um time bem modificado. Isso porque o treinador Rogério Ceni indicou que deve levar atletas considerados reservas para o confronto. - Vamos para a Sul-Americana dar oportunidade para esses jogadores, também os reforços. Os jogadores que iniciaram hoje não devem ir para a Sul-Americana, vamos montar um time para a primeira rodada do Brasileirão, não podemos passar a vergonha e os sustos do ano passado - afirmou Ceni, durante entrevista coletiva após a decisão.
Sendo assim, nomes como Nikão, Patrick, Rigoni e Colorado devem receber oportunidade como titular no confronto sul-americano. Essa já era uma situação prevista para a comissão técnica, que pretende priorizar o Campeonato Brasileiro ao invés das Copas, para levar o time à Libertadores.- Eu vim com um objetivo para cá e comecei o ano com ele: jogar a Libertadores em 2023. Campeão brasileiro? Acho difícil. Copa do Brasil? Não é fácil. Podemos crescer e brigar por coisas deste tamanho, mas ainda não. Meu objetivo, minha missão é essa, levar à Libertadores no ano que vem, uma pré-Libertadores. Seria o meu planejamento. Meu foco é no Campeonato Brasileiro, na competição de longa distância. Os outros são ramificações - disse Ceni, no último sábado.
Crédito: SãoPauloagorafocanaSul-Americana(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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