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futebol

São Paulo deve poupar jogadores na estreia da Sul-Americana; veja opções

Rogério Ceni indicou que deve usar uma equipe alternativa diante do Ayachuco-PER, nesta quinta-feira, às 21h30...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 07:00
O São Paulo volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira (05), no CT da Barra Funda, de olho na estreia na Sul-Americana, contra o Ayacucho-PER, às 21h30, fora de casa, na quinta-feira (07). O Tricolor deve usar uma equipe alternativa neste confronto. Sendo assim, o LANCE! mostra quem pode receber chances no time titular. Começando pelo gol. Nesta temporada, Jandrei desbancou Tiago Volpi na posição de titular e tomou conta da meta são-paulina. No entanto, há a chance de Rogério Ceni colocar Volpi para dar ritmo ao goleiro são-paulino, que não joga desde o dia dez de março, na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.
Já na zaga, Arboleda e Miranda podem começar como titulares nas vagas de Léo e Diego Costa, que receberam espaço e formam a dupla titular hoje. Nas laterais, Reinaldo e Igor Vinícius brigam por posição com Welington e Rafinha, respectivamente. O meio-campo deve ter muitas novidades. Hoje formado por Pablo Maia, Nestor e Igor Gomes, o setor deve ser trocado para a estreia na Sula. Sendo assim, Andrés Colorado, Luan, Nikão e Patrick podem receber essa oportunidade da comissão técnica. Já no ataque, Luciano, Rigoni e Marquinhos podem pintar entre os onze na vaga de Eder, Alisson e Calleri.
- Vamos para a Sul-Americana dar oportunidade para esses jogadores (que menos atuaram). Os jogadores que iniciaram (contra o Palmeiras) não devem viajar, vamos montar um time diferente para a primeira rodada do Brasileirão, não podemos passar a vergonha e os sustos do ano passado – afirmou Rogério Ceni.
Crédito: NikãoestáentreosjogadoresquepodemreceberchancenoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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