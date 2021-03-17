São Paulo desiste de Gabriel Neves; situação financeira foi obstáculo

O São Paulo considera a negociação com o meia Gabriel Neves encerrada, pelo menos por enquanto. Não houve acerto financeiro entre o Tricolor e o Nacional (URU). Quem deu a afirmação foi o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista ao canal do 'Eduardo e Tironi', no YouTube.
Belmonte fez uma comparação com a negociação pelo zagueiro Kanu, do Botafogo, onde o São Paulo também chegou ao limite financeiro para contratar o jogador, mas não conseguiu um acerto com o clube carioca.
- Usamos a mesma estratégia da negociação com o Kanu, do Botafogo. Negociamos e chegou num valor que consideramos ser o máximo que o São Paulo pode pagar pelo atleta. Quando essa negociação para e volta uma proposta maior, chegamos no limite. Avisamos o Nacional hoje, que abrimos mão da negociação - disse Belmonte.
Apesar da desistência neste momento, o diretor disse que o São Paulo pode tentar a chegada do uruguaio no meio do ano, onde ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. - A negociação com o Nacional foi absolutamente clara o tempo inteiro. Chegou em um ponto que passou o limite financeiro. Abrimos mão neste momento. É um excelente jogador. Quem sabe em junho, ele pode eventualmente assinar um pré-contrato. Lá em junho vamos decidir. Hoje, o elenco está muito equilibrado - concluiu.
O interesse do São Paulo por Neves começou ainda no começo desse ano. A negociação passou por diversas etapas, mas sempre esbarrava na situação financeira. Vale destacar que nesta terça-feira, o São Paulo contratou o meia William, que estava no Toluca.