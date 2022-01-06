Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo desiste de contratar Douglas Costa, atacante do Grêmio

Em nota oficial, Tricolor cita fim dos prazos estabelecidos nas conversas para a desistência...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 19:19

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 19:19

O São Paulo desistiu da contratação do atacante Douglas Costa, do Grêmio. Segundo o clube os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram, o que causou a desistência da diretoria são-paulina. Os vencimentos do jogador eram considerados os principais entraves para o fechamento da negociação. Nos últimos dias, também surgiu a vontade do atacante de permanecer no Grêmio, conforme externado pelo presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan.
- Tem contrato conosco, está em vigor, vamos fazer abordagens em todos os contratos que entendemos necessários para adequar o fluxo de pagamento, talvez prorrogando, parcelando, diferindo. O Douglas tem que entrar nesta situação. O Douglas manifestou que quer ficar e o Grêmio tem interesse que ele fique — disse o dirigente à Rádio Gaúcha.Pelo Grêmio, Douglas Costa disputou 28 jogos na temporada, marcando três gols e dando duas assistências. Ele também conviveu com lesões e polêmicas, como a do casamento marcado na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Imortal estava brigando contra o rebaixamento.
O São Paulo segue no mercado em busca de um atacante, pedido do técnico Rogério Ceni. Agora, o clube foca na contratação de Soteldo, venezuelano do Toronto.
VEJA A NOTA OFICIAL DO SÃO PAULO "O São Paulo desistiu do Douglas Costa, que em sua carreira acumula passagens com destaque por algumas das principais equipes do mundo, única e exclusivamente porque os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram hoje"
Crédito: SãoPaulodesistiudacontrataçãodeDouglasCosta(Foto:LucasUebel/Gremio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados