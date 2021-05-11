São Paulo desembarca no Uruguai para confronto com o Rentistas

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

No fim da tarde desta terça-feira (11), o São Paulo desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, onde enfrentará o Rentistas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021.TRICOLOR LÍDER DO GRUPO E! VEJA COMO ESTÁ A TABELA DA LIBERTADORES!

Jogando fora de casa, a equipe precisa de apenas uma vitória para garantir-se na fase de mata-mata da competição. Atual líder do Grupo E, o Tricolor tem sete pontos conquistados nos três primeiros jogos do torneio.

As duas equipes já se enfrentaram na segunda rodada do campeonato, no dia 29 de abril, quando o São Paulo venceu a partida por 2 a 0, com gols de Pablo e Reinaldo.

Para a partida desta quarta-feira (12), o técnico Hernán Crespo deve colocar em campo uma equipe alternativa, preocupado com o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, na sexta-feira (14).

Assim, o único titular que embarcou para o Uruguai foi o zagueiro Bruno Alves, o que sinaliza que Léo deve voltar ao time titular no estadual.Uma provável escalação para o Tricolor diante do Rentistas é: Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela (Igor Vinícius), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas.