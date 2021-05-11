Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo desembarca no Uruguai para confronto com o Rentistas

Com escalação alternativa, o Tricolor entra em campo nesta quarta-feira, às 19h, em Montevidéu, para jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos Libertadores...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 19:07
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
No fim da tarde desta terça-feira (11), o São Paulo desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, onde enfrentará o Rentistas, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021.TRICOLOR LÍDER DO GRUPO E! VEJA COMO ESTÁ A TABELA DA LIBERTADORES!
Jogando fora de casa, a equipe precisa de apenas uma vitória para garantir-se na fase de mata-mata da competição. Atual líder do Grupo E, o Tricolor tem sete pontos conquistados nos três primeiros jogos do torneio.
As duas equipes já se enfrentaram na segunda rodada do campeonato, no dia 29 de abril, quando o São Paulo venceu a partida por 2 a 0, com gols de Pablo e Reinaldo.
Para a partida desta quarta-feira (12), o técnico Hernán Crespo deve colocar em campo uma equipe alternativa, preocupado com o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Ferroviária, na sexta-feira (14).
Assim, o único titular que embarcou para o Uruguai foi o zagueiro Bruno Alves, o que sinaliza que Léo deve voltar ao time titular no estadual.Uma provável escalação para o Tricolor diante do Rentistas é: Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela (Igor Vinícius), Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Welington; Vitor Bueno e Rojas.
A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário. O tempo real da partida estará disponível no LANCE!, com a possibilidade de acompanhar o jogo em áudio, na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados