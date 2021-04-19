São Paulo desembarca em Lima para a estreia na Libertadores

Crédito: Reprodução/São Paulo

O São Paulo desembarcou em Lima, no Peru, na noite deste domingo, para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), pela primeira rodada do Grupo E da competição continental.

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O voo que levava a delegação saiu no começo da tarde deste domingo, em uma viagem que levou aproximadamente oito horas, em um avião fretado.