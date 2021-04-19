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futebol

São Paulo desembarca em Lima para a estreia na Libertadores

Tricolor chegou a cidade peruana na noite deste domingo. Elenco treina em solo peruano na segunda-feira para o jogo diante do Sporting Cristal, pela estreia do torneio continental...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 21:06
Crédito: Reprodução/São Paulo
O São Paulo desembarcou em Lima, no Peru, na noite deste domingo, para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), pela primeira rodada do Grupo E da competição continental.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
O voo que levava a delegação saiu no começo da tarde deste domingo, em uma viagem que levou aproximadamente oito horas, em um avião fretado.
A tabela completa da LibertadoresEm solo peruano, os jogadores irão realizar um treinamento e se concentrarem para e estreia na Libertadores, rumo ao tetracampeonato da competição. Além dos peruanos e o Tricolor, o Rentistas (URU) e o Racing (ARG) integram o Grupo E da competição continental. Desafios que serão comuns no São Paulo nas próximas semanas, com jogos entre estadual e Libertadores.

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