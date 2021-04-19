São Paulo desembarca em Lima para a estreia na Libertadores

O São Paulo desembarcou em Lima, no Peru, na noite deste domingo, para a estreia na Libertadores da América, diante do Sporting Cristal (PER), pela primeira rodada do Grupo E da competição continental.
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O voo que levava a delegação saiu no começo da tarde deste domingo, em uma viagem que levou aproximadamente oito horas, em um avião fretado.
A tabela completa da LibertadoresEm solo peruano, os jogadores irão realizar um treinamento e se concentrarem para e estreia na Libertadores, rumo ao tetracampeonato da competição. Além dos peruanos e o Tricolor, o Rentistas (URU) e o Racing (ARG) integram o Grupo E da competição continental. Desafios que serão comuns no São Paulo nas próximas semanas, com jogos entre estadual e Libertadores.