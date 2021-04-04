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futebol

São Paulo deseja Feliz Páscoa: 'Protejam-se e cuidem-se, tricolores'

Tricolor colocou mensagem positiva nas redes sociais em comemoração a data festiva. Clube fez alerta por conta da pandemia do coronavírus...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 15:38
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo usou as redes sociais para desejar uma feliz Páscoa aos seus torcedores neste domingo (04). Em razão da pandemia de Covid-19, que está em alta no Brasil, o Tricolor aproveitou para deixar uma mensagem de alerta.
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No texto, o clube ressaltou a importância dos cuidados com a doença e desejou esperança e amor para que venha dias melhores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O Clube da Fé faz votos de que a esperança e o amor renasçam em nossos corações neste momento difícil de pandemia. Protejam-se e cuidem-se, tricolores. Uma boa Páscoa a todos - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Com o Campeonato Paulista paralisado devido a pandemia de Covid-19, o São Paulo vem treinando no CT da Barra Funda, se preparando para a volta das partidas. Os jogadores ganharam folga neste domingo e devem se reapresentar nesta segunda-feira para mais uma semana de treinamentos.

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