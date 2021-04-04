São Paulo deseja Feliz Páscoa: 'Protejam-se e cuidem-se, tricolores'

O São Paulo usou as redes sociais para desejar uma feliz Páscoa aos seus torcedores neste domingo (04). Em razão da pandemia de Covid-19, que está em alta no Brasil, o Tricolor aproveitou para deixar uma mensagem de alerta.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - O Clube da Fé faz votos de que a esperança e o amor renasçam em nossos corações neste momento difícil de pandemia. Protejam-se e cuidem-se, tricolores. Uma boa Páscoa a todos - escreveu o São Paulo nas redes sociais. Com o Campeonato Paulista paralisado devido a pandemia de Covid-19, o São Paulo vem treinando no CT da Barra Funda, se preparando para a volta das partidas. Os jogadores ganharam folga neste domingo e devem se reapresentar nesta segunda-feira para mais uma semana de treinamentos.