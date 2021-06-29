São Paulo derrota Ceará e garante classificação no Brasileiro sub-17

O São Paulo está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. A classificação veio nesta terça-feira (29), após o Tricolor derrotar o Ceará, por 2 a 1, em partida disputada na Cidade do Vozão, em Itaitinga (CE).
Léo renovou contrato: veja a duração dos vínculos dos jogadores do São Paulo
O herói da partida foi o atacante Caio, que marcou os dois gols do São Paulo no confronto. No próximo sábado (03), o Tricolor recebe o Palmeiras às 15h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, no encerramento da primeira fase.
O jogo começou com o São Paulo assustando o Ceará. Antes dos cinco minutos, Caio cobrou falta lateral à esquerda do gol. Depois, o atacante desceu em velocidade, driblou o zagueiro e cruzou rasteiro, mas Newerton não conseguiu completar para as redes.
O gol saiu aos 37 minutos. Caio recebeu na direita da área, driblou o zagueiro e foi derrubado. O atacante cobrou o pênalti no canto direito baixo e abriu o placar.
Pouco tempo depois, Mateus Amaral acertou um lindo passe para Caio que, da ponta esquerda da área, driblou o marcador e finalizou para ampliar. O Vozão descontou aos 34 minutos e ainda teve um pênalti para empatar, que foi desperdiçado.