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São Paulo depende do Rentistas (URU) para ser cabeça-de-chave na Libertadores; veja possíveis cenários

Tricolor terá que torcer para o clube na semifinal do Campeonato Uruguaio, que será disputada na quarta-feira. Ser cabeça-de-chave pode tirar o São Paulo de um grupo difícil...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 07:00
Crédito: AFP
O São Paulo não joga nesta quarta-feira (31), mas o futuro do clube será decidido no Uruguai. Isso porque Rentistas e Liverpool disputarão, em jogo único, uma vaga na final do Campeonato Uruguaio. Caso o primeiro avance, o Tricolor será cabeça-de-chave na fase de grupos da Libertadores.
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Se o Liverpool se classificar para a decisão, a vaga como cabeça de chave vai para o Peñarol, e o São Paulo fica no pote 2 para o sorteio da fase de grupos, juntamente com Internacional e Atlético-MG. Por enquanto, somente Palmeiras e Flamengo são os brasileiros cabeças-de-chave. Caso cheguem a esta fase, Grêmio e Santos entram no pote 4. O Fluminense está no pote 3.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!O sorteio, que está marcado para o dia 09 de abril, tem os clubes praticamente todos definidos em seus respectivos potes. Faltam somente os representantes uruguaios e os times classificados da fase prévia da Libertadores.
O Uruguai não definiu ainda os seus classificados para a competição. Os dois finalistas do país têm direito a vagas diretas na fase de grupos. No entanto, o Liverpool preferiu garantir antes a sua participação no principal torneio sul-americano, participou das primeiras fases e acabou já eliminado pela Universidad Católica (EQU) logo na estreia.
Quem gostou dessa situação foi o Peñarol. Como o Liverpool não tem direito a se classificar novamente, a vaga na fase de grupos vai para a equipe melhor posicionada na classificação geral. Assim, caso o Liverpool vá para a final do Uruguaio, a vaga nos grupos será do Peñarol.A importância de ser cabeça-de-chaveNo sorteio da Libertadores, os times são divididos em quatro potes, sendo o pote 1 composto pelos chamados 'cabeças-de-chave', que são melhores colocados no ranking da Conmebol. Sendo assim, os clubes mais fortes compõem esse pote, fugindo de confrontos teoricamente mais difíceis.
Na Libertadores de 2020, o São Paulo ficou no Pote 2, juntamente com o Santos. No sorteio, o Tricolor acabou ficando no mesmo grupo de River Plate (ARG), LDU (EQU) e Binacional (PER), sendo eliminado logo na primeira fase, ficando na terceira posição da chave.Veja os cenários dos potes no sorteio da Libertadores
Rentistas na final do Campeonato UruguaioPote 1: Palmeiras (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Cerro Porteño (PAR), Olimpia (PAR) e São Paulo (BRA)
Pote 2: Defensa y Justicia (ARG), Internacional (BRA) , Atlético-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU), Universidad Católica (CHI) e Barcelona (EQU)
Pote 3: Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Tachira (VEN) e Argentinos Jrs. (ARG)
Pote 4: Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL), Rentistas (URU) e os 4 times das fases preliminares.
Liverpool na final do Campeonato Uruguaio:Pote 1: Palmeiras (BRA) , River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Peñarol (URU), Cerro Porteño (PAR) e Olimpia (PAR)
Pote 2: Defensa y Justicia (ARG), São Paulo (BRA) , Internacional (BRA) , Atlético-MG (BRA) , Santa Fé (COL), Racing (ARG), LDU (EQU) e Universidad Católica (CHI)
Pote 3: Barcelona (EQU), Velez Sarfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA) , The Strongest (BOL), Universitario (PER) e Deportivo Tachira (VEN)
Pote 4: Argentinos Jrs. (ARG), Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL) e os 4 times da fase prévia

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