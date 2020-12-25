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futebol

São Paulo demonstra preocupação com a parte física em dura sequência

Comissão técnica estuda se poupa alguns titulares contra o Fluminense, neste próximo sábado, no Maracanã, visando o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil na quarta...
LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem um dilema para sábado, quanto enfrentará o Fluminense, às 21h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz estuda poupar alguns jogadores visando a Copa do Brasil, onde o Tricolor disputa uma vaga na final contra o Grêmio.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
A ideia da comissão técnica é evitar o que aconteceu com o atacante Luciano, por exemplo. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético-MG, na semana passada, após ter um estiramento na perna esquerda. Realizou tratamento intensivo e esteve em campo contra os gaúchos, mas não aguentou o jogo todo.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- A possibilidade existe, mas é uma possibilidade. Existem todas: de poupar, de não poupar, poupar uma parte. Vamos conversar com eles. Conversar com eles é o que mais fazemos aqui, para saber como eles se encontram. A gente vai conversar e ver qual a necessidade, o que é melhor para o São Paulo, poupar ou não - disse Diniz, após a derrota para o Grêmio.
Poupando ou não, um titular deve ser escalado: Reinaldo. O lateral-esquerdo levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo da volta. A vantagem do São Paulo na liderança do Brasileirão para o vice-líder Flamengo é de cinco pontos, mas o Rubro-Negro tem um jogo a menos na tabela. Portanto, o Tricolor precisa ter atenção.
Vale ressaltar que o São Paulo é uma das equipes que menos vem tendo jogadores lesionados na temporada atípica por conta da pandemia de Covid-19. No departamento médico neste momento, estão apenas o zagueiro Walce e o meia Liziero, pouco utilizados na equipe.
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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