São Paulo demite Pedro Smania, coordenador da base

O São Paulo demitiu o coordenador das categorias de base do clube, Pedro Smania. A informação foi inicialmente publicada pelo 'GE'. A sua saída deve ser sacramentada nos próximos dias. Sob a sua gestão, o Tricolor conseguiu diversos títulos nas categorias de base e promoveu muitos jogadores para o elenco principal, como Antony e David Neres e mais recentemente, alguns que são titulares da equipe, como Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara.