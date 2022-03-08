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São Paulo demite Pedro Smania, coordenador da base

Profissional estava no Tricolor desde 2017 e sob sua gestão, clube conseguiu títulos nas categorias inferiores e revelou nomes como Antony e David Neres...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 15:40

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:40

O São Paulo demitiu o coordenador das categorias de base do clube, Pedro Smania. A informação foi inicialmente publicada pelo 'GE'. A sua saída deve ser sacramentada nos próximos dias. Sob a sua gestão, o Tricolor conseguiu diversos títulos nas categorias de base e promoveu muitos jogadores para o elenco principal, como Antony e David Neres e mais recentemente, alguns que são titulares da equipe, como Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara.
Smania chegou ao São Paulo em 2017 após um bom trabalho no Figueirense. Os elencos de base do Tricolor já se reapresentaram e estão treinando em Cotia para o início da próxima temporada. O clube do Morumbi ainda não anunciou um novo nome para a função. O diretor-executivo Marcos Biasotto, contratado no início de 2021, agora busca um dirigente para o cargo.
Crédito: PedroSmaniafoidemitidodocargodecoordenadordebasedoSãoPaulo(Foto:Arquivopessoal

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