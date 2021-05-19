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futebol

São Paulo define programação de semana decisiva no Paulista; veja

Tricolor se prepara para o a final do estadual diante do Palmeiras. Jogo de ida será nesta quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, enquanto a volta é no Morumbi, domingo, às 16h...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 10:00
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo já tem sua programação definida para os próximos dias, que prometem ser decisivos, por conta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, nos próximos dias 20 e 23.
ATUAÇÕES: Orejuela e Rodrigo Freitas falham, e São Paulo perde para o Racing na Libertadores
Após a derrota por 1 a 0 para o Racing, na Libertadores, em casa, o Tricolor se reapresenta já nesta quarta, pela manhã. Será uma atividade para os titulares trabalharem com bola e se prepararem para a final. Os reservas, que jogaram na última terça, devem fazer um treino regenerativo.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES! Na quinta-feira, dia do jogo, mais uma atividade também no período da manhã. Esse treinamento vem sendo costumeiro desde a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo. De noite, a equipe enfrenta o rival pelo jogo de ida da decisão do estadual, às 22h, no Allianz Parque.
Na sexta-feira, o Tricolor já se reapresenta também pela parte da manhã, visando o confronto no domingo. Pode ser que a comissão técnica opte por um treinamento mais de recuperação física dos jogadores. No sábado, mais um treinamento de manhã, onde Crespo deve montar a equipe titular para a final.
A programação se encerra no domingo, onde não está prevista uma atividade na manhã do jogo, o que, como dito acima, é rotina para o elenco. O time só tem a grande decisão, às 16h, no Morumbi, para se concentrar no dia 23.

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