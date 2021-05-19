São Paulo define programação de semana decisiva no Paulista; veja

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo já tem sua programação definida para os próximos dias, que prometem ser decisivos, por conta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, nos próximos dias 20 e 23.

ATUAÇÕES: Orejuela e Rodrigo Freitas falham, e São Paulo perde para o Racing na Libertadores

Após a derrota por 1 a 0 para o Racing, na Libertadores, em casa, o Tricolor se reapresenta já nesta quarta, pela manhã. Será uma atividade para os titulares trabalharem com bola e se prepararem para a final. Os reservas, que jogaram na última terça, devem fazer um treino regenerativo.

VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES! Na quinta-feira, dia do jogo, mais uma atividade também no período da manhã. Esse treinamento vem sendo costumeiro desde a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo. De noite, a equipe enfrenta o rival pelo jogo de ida da decisão do estadual, às 22h, no Allianz Parque.

Na sexta-feira, o Tricolor já se reapresenta também pela parte da manhã, visando o confronto no domingo. Pode ser que a comissão técnica opte por um treinamento mais de recuperação física dos jogadores. No sábado, mais um treinamento de manhã, onde Crespo deve montar a equipe titular para a final.