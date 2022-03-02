São Paulo define programação de semana com clássico; veja

O São Paulo definiu a programação até o clássico contra o Corinthians, que será disputado neste sábado (5), às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O elenco terá mais dois treinamentos antes do Majestoso. Os jogadores treinam nesta quinta (3) e sexta (4), na parte da manhã. Após o clássico, os jogadores terão o domingo de folga.

A expectativa é para saber como estarão os jogadores que seguem tratamento no departamento médicos, casos do lateral-direito Igor Vinícius, do zagueiro Diego Costa, e do meia Alisson, todos com estiramento. Além do trio, serão desfalques o goleiro Jandrei e o meia-atacante Nikão, já que ambos testaram positivo para Covid-19. A boa notícia é o possível retorno da dupla Luan e Patrick, que participou normalmente da atividade desta quarta.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANA ​​Quinta-feira (03/03)Treino - manhãCT da Barra Funda

Sexta-feira (04/03)Treino - manhãCT da Barra Funda

Sábado (05/03)São Paulo x Corinthians - 16 horasCampeonato Paulista - 10ª RodadaEstádio do Morumbi

Domingo (06/03)Livre