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futebol

São Paulo define programação da semana com clássico; veja

O Tricolor terá mais um treinamento e uma ativação no CT antes de encarar o Inter de Limeira, nesta quinta-feira (17), às 21h30, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Paulista...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:31
O elenco do São Paulo terá mais um treinamento e uma ativação no CT antes de enfrentar a Inter de Limeira na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.Nesta quarta-feira (16), o Tricolor treina pela parte da manhã, visando se preparar para a próxima rodada do Paulistão 2022. Após quinta-feira, a equipe passa a focar no clássico de domingo contra o Santos.O São Paulo segue na segunda posição do grupo B na tabela do campeonato. O time vem de uma sequência de duas vitórias.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosVEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULOQuarta-feira (16/02)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Quinta-feira (17/02)
12h30AtivaçãoCT da Barra Funda
21h30São Paulo x Internacional de LimeiraEstádio do Morumbi7ª Rodada do Campeonato Paulista
Sexta-feira (18/02)
16 horasTreinoCT da Barra Funda
Sábado (19/02)
10 horasTreinoCT da Barra Funda
Domingo (20/02)
18h30Santos x São PauloEstádio Urbano Caldeira - Vila Belmiro8ª Rodada do Campeonato Paulista
Crédito: SãoPaulodivulgaprogramaçãoparaorestodasemana(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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