São Paulo define programação da semana com clássico; veja

O elenco do São Paulo terá mais um treinamento e uma ativação no CT antes de enfrentar a Inter de Limeira na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.Nesta quarta-feira (16), o Tricolor treina pela parte da manhã, visando se preparar para a próxima rodada do Paulistão 2022. Após quinta-feira, a equipe passa a focar no clássico de domingo contra o Santos.O São Paulo segue na segunda posição do grupo B na tabela do campeonato. O time vem de uma sequência de duas vitórias.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosVEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULOQuarta-feira (16/02)