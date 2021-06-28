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futebol

São Paulo define programação da semana com clássico e duelo paulista

Tricolor tem partida contra o Corinthians na quarta-feira, além de jogar no Morumbi no domingo, diante do Red Bull Bragantino. Elenco volta de Fortaleza nesta segunda
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo terá uma semana cheia, com clássico e duelo paulista para a sequência da temporada. Depois de empatar com o Ceará, no Castelão, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos. Léo renovou contrato: veja a duração dos vínculos dos jogadores do São Paulo
Nesta segunda, a equipe de Hernán Crespo faz um treinamento na parte da manhã ainda em solo cearense e retorna para São Paulo na parte da tarde. A equipe agora, se prepara para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, em Itaquera.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Na terça-feira, o time volta a se reapresentar no CT da Barra Funda visando o clássico contra o Alvinegro. A expectativa fica por conta de uma possível evolução do zagueiro Miranda, em recuperação de uma lesão na coxa.
Na quarta-feira, a comissão técnica realiza mais um treinamento na parte da manhã, atividade costumeira em dias de jogos como mandante da equipe. A noite, os relacionados para o Majestoso vão à Neo Química Arena para o duelo diante do Corinthians. Na quinta, o time se reapresenta na parte da tarde no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento, desta vez na parte da manhã.
Para fechar a semana, atividade no sábado e o jogo contra o Massa Bruta no domingo.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO
Segunda-feira (28/06)Treinamento Hotel em Fortaleza
* Viagem para São Paulo no período da tarde
Terça-feira (29/06)TreinamentoCT da Barra Funda
Quarta-feira (30/06)TreinamentoCT da Barra Funda
21h30Corinthians x São Paulo - 21h30 - 8ª rodada do Campeonato BrasileiroNeo Química Arena
Quinta-feira (01/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sexta-feira (02/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Sábado (03/07)TreinamentoCT da Barra Funda
Domingo (04/07)São Paulo x Red Bull Bragantino - 18h15 - 9 ª rodada do Campeonato BrasileiroEstádio do Morumbi

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