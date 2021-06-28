São Paulo define programação da semana com clássico e duelo paulista

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo terá uma semana cheia, com clássico e duelo paulista para a sequência da temporada. Depois de empatar com o Ceará, no Castelão, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos. Léo renovou contrato: veja a duração dos vínculos dos jogadores do São Paulo

Nesta segunda, a equipe de Hernán Crespo faz um treinamento na parte da manhã ainda em solo cearense e retorna para São Paulo na parte da tarde. A equipe agora, se prepara para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, em Itaquera.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Na terça-feira, o time volta a se reapresentar no CT da Barra Funda visando o clássico contra o Alvinegro. A expectativa fica por conta de uma possível evolução do zagueiro Miranda, em recuperação de uma lesão na coxa.

Na quarta-feira, a comissão técnica realiza mais um treinamento na parte da manhã, atividade costumeira em dias de jogos como mandante da equipe. A noite, os relacionados para o Majestoso vão à Neo Química Arena para o duelo diante do Corinthians. Na quinta, o time se reapresenta na parte da tarde no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento, desta vez na parte da manhã.

Para fechar a semana, atividade no sábado e o jogo contra o Massa Bruta no domingo.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (28/06)Treinamento Hotel em Fortaleza

* Viagem para São Paulo no período da tarde

Terça-feira (29/06)TreinamentoCT da Barra Funda

Quarta-feira (30/06)TreinamentoCT da Barra Funda

21h30Corinthians x São Paulo - 21h30 - 8ª rodada do Campeonato BrasileiroNeo Química Arena

Quinta-feira (01/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sexta-feira (02/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sábado (03/07)TreinamentoCT da Barra Funda