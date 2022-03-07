São Paulo define programação da semana com clássico

O São Paulo definiu a programação até o clássico contra o Palmeiras, que será disputado nesta quinta-feira (10), às 20h30, no Morumbi, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista. O elenco terá mais três treinamentos antes do Choque-Rei. Os jogadores treinam nesta segunda (7), terça (8) e quarta (9), na parte da manhã. Após o clássico, a programação ainda não foi definida.
A expectativa é para saber como estarão os jogadores que seguem tratamento no departamento médicos, casos do lateral-direito Igor Vinícius, e dos meio-campistas Luan e Patrick, esses já recuperados, mas que seguem em preparação física. VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO NESTA SEMANA Segunda-feira (07/03)Treino - manhãCT da Barra Funda
Terça-feira (08/03)Treino - manhãCT da Barra Funda
Quarta-feira (09/03)Treino - manhã CT da Barra Funda
Quinta-feira (10/03)São Paulo x Palmeiras - 20h30 Campeonato PaulistaEstádio do Morumbi