São Paulo define programação após título do Campeonato Paulista; veja

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Depois da comemoração do título do Campeonato Paulista diante do rival Palmeiras, o São Paulo já vira a chave para os próximos desafios na temporada. Na terça-feira (25), o Tricolor já volta a campo contra o Sporting Cristal (PER), às 21h30, no Morumbi, pela Libertadores.

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Sendo assim, o elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo volta ao trabalho nesta segunda-feira, em reapresentação no CT da Barra Funda na parte da tarde. Os titulares na final devem fazer um trabalho regenerativo. A tendência é que a comissão técnica escale uma equipe alternativa. Na terça, antes do jogo contra os peruanos, os jogadores fazem uma atividade na parte da manhã, como vem sendo rotina desde a chegada da comissão técnica argentina. Depois do compromisso pela competição continental, a quarta-feira será de folga para os jogadores.

Na quinta, a reapresentação será de manhã no CT da Barra Funda, visando a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no próximo sábado (29), às 21h, no Morumbi. Sexta-feira, mais um treinamento na parte da manhã, onde Crespo deve formar o time titular para o duelo contra os cariocas. Sábado, mais uma atividade na parte da manhã, antes do jogo. No domingo, a equipe já se reapresenta, também de manhã, em preparação para os novos desafios na temporada.

Situação dos lesionados A expectativa desta semana é para a recuperação do camisa dez Daniel Alves e do meia Benítez. Ambos foram desfalques na final do Campeonato Paulista e vão seguir a recuperação nesta semana, para estarem à disposição de Crespo nos próximos jogos.