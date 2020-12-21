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futebol

São Paulo define novo gerente de marketing; executivo já terá desafio

Eduardo Toni, ex-diretor da LG, aceitou convite de Julio Casares para exercer a função no Tricolor. Renovações de patrocínios estarão na pauta no começo da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 19:07

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:07

Crédito: Rahel Patrasso / saopaulofc.net
Aos poucos, o novo presidente Julio Casares vai delegando os cargos de sua diretoria para o triênio 2021, 2022 e 2023. Desta vez, Eduardo Toni, ex-diretor da LG, será o responsável pelo marketing do São Paulo. Inclusive, a empresa de eletrônicos era a patrocinadora do Tricolor entre 2004 e 2011, quando o executivo trabalhava na companhia.
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A relação não para por aí. Em 2012, quando o São Paulo teve a fabricante de eletrônicos Semp Toshiba como patrocinador máster, Toni é quem esteve à frente nas tratativas e foi na apresentação da marca no clube. Julio Casares era o diretor de marketing do Tricolor na época.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILE o novo dirigente do São Paulo já terá um desafio duro pela frente. Das sete empresas que patrocinam o clube, cinco terminam o contrato no final de dezembro de 2020 (Banco Inter, MRV, Urbano Alimentos, Betsul e Cartão de Todos). Apenas as empresas Cimentos Cauê e Gazin têm acordos mais longos. As duas vão ter parceria com o São Paulo pelo menos até março de 2021.
Há a expectativa do novo diretor iniciar a transição neste semana e já pensar nas renovações dos acordos. Outros objetivos são uma possível revitalização no sócio-torcedor e outras ações envolvendo a marca do São Paulo.

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