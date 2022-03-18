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futebol

São Paulo defende um tabu de 62 anos contra o Botafogo-SP no Morumbi

Tricolor não perder para o Pantera em casa desde junho de 1960, quando foi derrotado por 2 a 1, pelo Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:00

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:00

O São Paulo defenderá um tabu longínquo contra o Botafogo-SP, neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor não perde do Pantera em casa desde junho de 1960, quando foi derrotado por 2 a 1, pelo Paulistão. Desde então, foram 41 jogos, com 33 vitórias e oito empates.
No último encontro entre os dois no Morumbi, o São Paulo empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1, na estreia do técnico Hernán Crespo, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Contando todas as partidas, a última derrota do São Paulo para p Botafogo-SP foi em 2020, quando acabou perdendo por 1 a 0, em Ribeirão Preto. Na ocasião, o técnico Fernando Diniz escalou um time alternativo.
Crédito: SãoPaulodefendetabude62anoscontraoBotafogo-SPnoMorumbi(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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