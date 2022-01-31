  • São Paulo de olho em zagueiro: as saídas, contratações e sondagens do clube para 2022
São Paulo de olho em zagueiro: as saídas, contratações e sondagens do clube para 2022

Clube do Morumbi tem interesse no empréstimo do defensor Willyan Rocha, do Portimonense. Veja as movimentações do Tricolor no mercado ...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 14:30

LanceNet

O São Paulo está de olho no zagueiro Willyan Rocha, do Portimonense-POR ara preencher uma lacuna na defesa. Além disso, o Tricolor rescindiu os contratos dos jogadores Pablo e Vitor Bueno e segue de olho em oportunidades de mercado. Depois de desistir do zagueiro Lucas Ribeiro, o clube mira outro nome para a posição: Bruno Viana, que estava no Flamengo e pertence ao Braga-POR. O Tricolor já anunciou o meia-atacante Nikão, e confirmou Patrick, do Inter, além de emprestar Liziero ao Colorado. Em relação às saídas, o atacante Pablo pode ser emprestado. Enquanto isso, o Tricolor acertou o empréstimo do goleiro Lucas Perri ao Náutico, e da dupla Orejuela e Bruno Alves, ambos para o Grêmio. Veja os jogadores emprestados que estão voltando ao seu clube com o fim da temporada
CONTRATAÇÕES DO SÃO PAULOO São Paulo fechou a contratação do goleiro Jandrei, que estava no Santos por duas temporadas, do lateral-direito Rafinha, ex-Grêmio, que assinou por um ano e dos meias Alisson, que também estava no Imortal, e Patrick, que estava no Internacional, até o final de 2023. O último reforço a ser anunciado foi Nikão, que assinou até 2024.
JOGADORES NA MIRAO Tricolor tem interesse no zagueiro Willyan Rocha, que está no Portimonense-POR. Os laterais-direitos Jhilmar Lora e Rodinei, do Flamengo, o atacante Sorriso, do Juventude, e os meias Fernando Sobral, do Ceará, Gabriel Xavier, do Nagoya Grampus-JAP, além de Ronald e Romarinho, do Fortaleza, que são alvos.
QUEM SAIU A barca são-paulina tem por enquanto dose jogadores que saíram da equipe: os goleiros Lucas Perri, Jean e Denis Junior, o lateral-direito Orejuela, os zagueiros Bruno Alves e Rodrigo Freitas, os volantes William e Liziero, os meias Shaylon e Benítez e os atacantes Rojas, Galeano, Vitor Bueno e Pablo.
QUEM PODE SAIRO São Paulo tem alguns atletas que podem deixar o clube. O Tricolor busca uma rescisão com Eder.
TIME-BASE DE 2022Tiago Volpi; Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan (Rodrigo Nestor), Igor Gomes (Alisson) e Gabriel Sara (Patrick); Rigoni, Luciano (Nikão) e Calleri. Treinador: Rogério Ceni.
DESAFIOS PARA 2022Após terminar o Campeonato Brasileiro brigando contra o rebaixamento, o São Paulo disputa o Paulistão a partir de 26 de janeiro. Os jogadores seguirão de férias até a primeira semana do próximo mês, quando retornam aos treinamentos. Além do estadual, o Tricolor estreia na Copa do Brasil em fevereiro e inicia no Brasileirão em março de 2022, além de estar na Copa Sul-Americana.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 27/01 - Guarani x São Paulo- Campeonato Paulista30/01 - São Paulo x Ituano - Campeonato Paulista03/02 - Red Bull Bragantino x São Paulo - Campeonato Paulista09/02 - São Paulo x Santo André - Campeonato Paulista13/02 - Ponte Preta x São Paulo - Campeonato Paulista
