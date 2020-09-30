São Paulo de Fernando Diniz faz o 'jogo da temporada' na Argentina

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Pressão é a melhor palavra para definir o atual momento do São Paulo de Fernando Diniz. Nesta quarta, o Tricolor encara o River Plate, às 21h30 (horário de Brasília), lutando pela sua sobrevivência no complicado Grupo D da Copa Libertadores. Qualquer tropeço na Argentina pode significar um desastre para a sequência da temporada no clube do Morumbi.

TABELA>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores ​Competição favorita da torcida são-paulina, a Copa Libertadores tem sido um desafio enorme para o Tricolor em 2020. Até aqui, em quatro jogos, a equipe venceu apenas um (LDU), empatou outro (River Plate) e foi derrotado em outras duas oportunidades (Binacional e LDU). Os resultados deixam o São Paulo na terceira colocação de sua chave, com 33% de aproveitamento dos pontos disputados.Por conta disso, o São Paulo chega no jogo desta quarta com possibilidade real de eliminação. Se perder para o River Plate, o Tricolor do Morumbi estará eliminado com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos. Se empatar, as chances seguirão mínimas e, portanto, apenas uma vitória interessa na noite desta quarta.

Esta temporada é a última do presidente Leco no comando do clube. Em dezembro, os conselheiros escolhem um novo mandatário (Julio Casares e Roberto Natel são os únicos candidatos). O impasse político, os constantes protestos da torcida e uma suposta eliminação na Copa Libertadores colocariam em risco os trabalhos de Raí, diretor de futebol, e Fernando Diniz, responsável técnico pela equipe.