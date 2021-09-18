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futebol

São Paulo de Alex aplica maior goleada da história do sub-20 no CFA de Cotia

Tricolor fez 12 a 1 sobre o SC Brasil na última sexta-feira. Placar superou os 10 a 0 sobre o Guaratinguetá, em jogo disputado na temporada de 2016...
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Publicado em 

18 set 2021 às 15:30

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:30

Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net
A vitória do São Paulo por 12 a 1 sobre o SC Brasil, na última sexta-feira (17), foi a maior goleada do time Sub-20 no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia. O placar superou os 10 a 0 marcado sobre o Guaratinguetá, em 2016. O Tricolor teve seus gols marcados por João Adriano (4), Vitinho (3), Maioli (2), Facundo, Stevanato e Samuel. Foi também, a maior vitória do técnico Alex no comando da equipe. Anteriormente, a maior vitória sob o comando do treinador tinha sido 6 a 0 sobre o próprio SC Brasil e sobre o Grêmio Osasco.
Com a larga vitória diante do SC Brasil, o São Paulo se manteve líder do Grupo 7, somando 16 pontos. O Tricolor tem seu próximo desafio na competição na próxima quinta-feira (23), em Cotia, mas, antes, tem compromisso pelo Brasileirão.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na próxima segunda-feira (20), o São Paulo entra em campo para enfrentar o Botafogo, às 16h15, no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro.

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