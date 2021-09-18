São Paulo de Alex aplica maior goleada da história do sub-20 no CFA de Cotia

A vitória do São Paulo por 12 a 1 sobre o SC Brasil, na última sexta-feira (17), foi a maior goleada do time Sub-20 no CFA Presidente Laudo Natel, em Cotia. O placar superou os 10 a 0 marcado sobre o Guaratinguetá, em 2016. O Tricolor teve seus gols marcados por João Adriano (4), Vitinho (3), Maioli (2), Facundo, Stevanato e Samuel. Foi também, a maior vitória do técnico Alex no comando da equipe. Anteriormente, a maior vitória sob o comando do treinador tinha sido 6 a 0 sobre o próprio SC Brasil e sobre o Grêmio Osasco.