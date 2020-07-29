São Paulo dá vexame no Morumbi e é eliminado pelo Mirassol

O Mirassol, desacreditado após perder 16 jogadores durante a paralisação do Paulistão, surpreendeu o São Paulo no Morumbi e avançou à semifinal com vitória por 3 a 2. O clube do interior aguarda os demais confrontos das quartas para conhecer seu próximo adversário.
A primeira chance clara do São Paulo só aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Pato recebeu cruzamento de Juanfran e exigiu grande defesa do goleiro Kewin. Àquela altura, acredite, o Mirassol já vencia por 2 a 0.
Zé Roberto, destaque do São Bento na Série B do ano passado e inscrito nesta semana no Paulistão, aproveitou duas falhas grosseiras da defesa são-paulina para vencer Tiago Volpi duas vezes. A primeira de cabeça, totalmente livre após cobrança de escanteio. A segunda após vencer Juanfran na corrida e receber cruzamento rasteiro de Juninho, que deixaram Reinaldo comendo poeira.
A lembrança dos vexames acumulados nos últimos anos já atormentava o torcedor do São Paulo, mas o time foi completamente diferente no terço final da primeira etapa. Pablo diminuiu aos 35 após receber cruzamento de Vitor Bueno e Vitor Bueno empatou aos 36 após bola escorada por Pablo. E o time criou chances para virar, com o próprio Pablo e com Pato.
O Tricolor continuou com a bola no segundo tempo, mas teve imensa dificuldade para criar oportunidades. Para piorar, foi castigado justamente no momento em que Fernando Diniz sacou um zagueiro (Bruno Alves) para colocar um atacante (Everton). Daniel Borges, aos 34 minutos, pegou na veia após Arboleda e Volpi baterem cabeça e colocou o Mirassol na frente.
FICHA TÉCNICASÃO PAULO 2 x 3 MIRASSOL
Data/Horário: 29/7/2020, às 19hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse Arbitro e Anderson Jose de Moraes CoelhoCartões amarelos: Bruno Alves (SAO); Zé Roberto (MIR)Cartões vermelhos: -
Gols: Zé Roberto, aos 19'/1ºT (0-1); Zé Roberto, aos 31'/1ºT (2-0); Pablo, aos 35'/1ºT (1-2); Vitor Bueno, aos 36'/1ºT (2-2); Daniel Borges, aos 34'/2ºT (2-3)
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius - Intervalo), Arboleda, Bruno Alves (Everton - 33'/2ºT) e Reinaldo; Tchê Tchê (Paulinho Boia - 38'/2ºT), Daniel Alves e Igor Gomes (Hernanes - 33'/2ºT); Pablo, Vitor Bueno e Pato (Helinho - 21'/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
MIRASSOL: Kewin, Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Alison Silva, Du (Lucas Vital - 31'/2ºT), Kauan (Matheus Rocha - 10'/2ºT) e Juninho (Wellington - Intervalo); Bruno Mota (Vinicius - 42'/2ºT) e Zé Roberto (João Arthur - 31'/2ºT). Técnico: Ricardo Catalá.