Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo dá sequência a programação de folga do elenco

Com o adiamento da rodada no final de semana, alguns jogadores do Tricolor terão descanso, enquanto outros treinarão. Entenda como serão os trabalhos no CT...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:56
Crédito: Reprodução/Twitter
Com a rodada do Campeonato Paulista paralisada neste final de semana, o elenco do São Paulo terá uma programação especial até a manhã da próxima terça-feira (23).
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
De acordo com o clube, a diretoria e comissão técnica vão dar sequência ao planejamento de folgas estipulado para os atletas. A maior parte do elenco terá os próximos três dias livres, com reapresentação marcada para terça.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Os demais jogadores vão trabalhar no CT da Barra Funda no sábado e também na segunda. O domingo será de folga. Este grupo é formado por atletas que chegaram ao clube recentemente, como Miranda e Orejuela, os que não vêm de uma grande sequência de jogos e os que vieram das categorias de base para completar os treinamentos do time principal. Também completam a lista os atletas que voltaram de empréstimo, além de Liziero, em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo. Liberado recentemente por uma semana, o zagueiro Arboleda também treinará com esta parte do elenco.
Vale ressaltar que a quinta rodada do Campeonato Paulista, que seria disputada neste final de semana, é a única que foi adiada. Na próxima segunda-feira (22), os clubes se reunirão com a Federação Paulista para debater uma possível volta.Em reunião realizada na última quinta-feira (18), o São Paulo foi o único dos quatro grandes que votou a favor de uma ação na Justiça para o andamento da competição estadual. O Tricolor argumentou que acredita na segurança do protocolo do Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados