São Paulo dá sequência a programação de folga do elenco

Crédito: Reprodução/Twitter

Com a rodada do Campeonato Paulista paralisada neste final de semana, o elenco do São Paulo terá uma programação especial até a manhã da próxima terça-feira (23).

São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais

De acordo com o clube, a diretoria e comissão técnica vão dar sequência ao planejamento de folgas estipulado para os atletas. A maior parte do elenco terá os próximos três dias livres, com reapresentação marcada para terça.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Os demais jogadores vão trabalhar no CT da Barra Funda no sábado e também na segunda. O domingo será de folga. Este grupo é formado por atletas que chegaram ao clube recentemente, como Miranda e Orejuela, os que não vêm de uma grande sequência de jogos e os que vieram das categorias de base para completar os treinamentos do time principal. Também completam a lista os atletas que voltaram de empréstimo, além de Liziero, em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo. Liberado recentemente por uma semana, o zagueiro Arboleda também treinará com esta parte do elenco.