São Paulo dá crédito a quem comprou ingressos para jogos suspensos

Crédito: Miguel Schincariol/saopaulofc.net

O São Paulo informou nesta terça-feira que não vai reembolsar os torcedores que haviam comprado ingresso para o jogo contra o River Plate, pela Libertadores, ou o pacote para os nove primeiros jogos do clube como mandante em 2020 - um foi realizado com portões fechados e três ainda estão sem data. O clube optou por deixar o valor gasto como crédito para compras de ingressos de partidas futuras.

O São Paulo reembolsou os torcedores que haviam comprado ingressos para a partida contra o Santos, a última antes da paralisação dos campeonatos, que acabou sendo realizada com portões fechados devido à pandemia da COVID-19. O clube precisou devolver cerca de R$ 1,5 milhão.E MAIS:São Paulo dá saída de Fabinho como certa, mas se protege; entendaSão Paulo define que Gonzalo estará com o grupo no reinício dos treinosJá no caso da partida contra o River, já haviam sido vendidos quase R$ 5 milhões em ingressos. O valor foi para os cofres do São Paulo e, como não haverá devolução, ajudará a dar um fôlego ao clube durante a crise.

Veja a nota oficial do São Paulo:

Informamos que, nos termos do inciso II do artigo 2º da Medida Provisória nº 948/2020, os torcedores que porventura tenham adquirido o pacote de ingressos disponibilizado no início do ano, ou ingressos para o jogo entre São Paulo x River Plate, que deveria ter ocorrido em 17 de março de 2020, mas que não fora realizado por conta da suspensão da Copa Libertadores em razão da pandemia do Covid-19, receberão um crédito no valor exato que foi pago pelo(s) ingresso(s) adquirido(s), (de maneira proporcional no caso da aquisição do pacote), o qual poderá ser utilizado para a compra ou para o abatimento no valor da compra de ingresso(s) para quaisquer jogos do São Paulo cujo mando seja no Estádio do Morumbi, desde que haja disponibilidade, conforme política de venda de ingressos aplicável àquele determinado jogo.

O crédito em questão poderá ser utilizado a partir do retorno das competições com portões abertos e, consequentemente, da reabertura das vendas dos ingressos, pelo período de um ano a partir da data de compra do ingresso.