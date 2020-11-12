Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo contrata volante campeão do mundo com o Palmeiras na base

Bruno Tatavitto estava no futebol português, mas resolveu aceitar a proposta do Tricolor para integrar a categoria sub-20, em Cotia. Jogador ficou no Verdão até o ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 13:31

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 13:31

Crédito: Bruno Tatavitto depende apenas de exames para assinar com o São Paulo (Divulgação
O São Paulo acertou a contratação do volante Bruno Tatavitto, formado nas categorias de base do rival Palmeiras. O jogador que estava no Alverca, de Portugal, chega para compor a equipe sub-20 do Tricolor, comandada pelo técnico Orlando Ribeiro. O atleta fará exames médicos e resolverá pendências do contrato antes de ser anunciado pelo clube do Morumbi. A informação foi publicada anteriormente pelo 'GE'.
Tatavitto começou a carreira na base do Verdão e, inclusive, foi o capitão da equipe campeã do Mundial Sub-17 pelo Alviverde, em 2018. No entanto, no ano passado, o jogador deixou o clube de Palestra Itália após uma passagem de cinco anos pelas categorias de base para se transferir ao futebol europeu.
O São Paulo negociou o retorno do meio-campista ao Brasil e recebeu o aval dos agentes do jogador. Bruno deve ser oficializado como reforço do Tricolor do Morumbi nos próximos dias e já iniciar os trabalhos no CT de Cotia com o restante do elenco sub-20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados