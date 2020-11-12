São Paulo contrata volante campeão do mundo com o Palmeiras na base

Crédito: Bruno Tatavitto depende apenas de exames para assinar com o São Paulo (Divulgação

O São Paulo acertou a contratação do volante Bruno Tatavitto, formado nas categorias de base do rival Palmeiras. O jogador que estava no Alverca, de Portugal, chega para compor a equipe sub-20 do Tricolor, comandada pelo técnico Orlando Ribeiro. O atleta fará exames médicos e resolverá pendências do contrato antes de ser anunciado pelo clube do Morumbi. A informação foi publicada anteriormente pelo 'GE'.

Tatavitto começou a carreira na base do Verdão e, inclusive, foi o capitão da equipe campeã do Mundial Sub-17 pelo Alviverde, em 2018. No entanto, no ano passado, o jogador deixou o clube de Palestra Itália após uma passagem de cinco anos pelas categorias de base para se transferir ao futebol europeu.