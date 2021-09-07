São Paulo contrata o meia Felipe Fogaça para reforçar o time sub-15

O São Paulo segue se reforçando nas categorias de base. Na última segunda-feira (6), Felipe Fogaça se apresentou em Cotia, para atuar pela equipe sub-15 do Tricolor. O interesse do São Paulo na contratação do meia já é de alguns anos, quando foi observado para integrar a categoria sub-11, mas não permaneceu no clube por causa de sua idade.
Considerado um meia técnico e forte, Felipe falou sobre a alegria ao conquistar a oportunidade de defender o São Paulo.
- Já tem um tempo que tento vir para Cotia, fazer parte dessa formação será muito importante para mim, para o meu crescimento e aprendizado. Estou feliz com a oportunidade, agora é fazer o dever de casa para poder entrar em campo e ser utilizado agora, no Paulista - comentou.
Felipe disputou o seu primeiro Campeonato Paulista pelo Audax-SP, ainda na categoria sub-11. Na campanha em questão, o time chegou até as quartas de final, perdendo para o campeão daquele ano, o que se repetiu no ano seguinte.Em 2018, Felipe chamou a atenção do Red Bull Bragantino, e na equipe interiorana, desenvolveu ainda mais a parte técnica e cognitiva do futebol, por onde ficou por três anos.
- Nesse período ainda tive algumas oportunidades para vir para o Tricolor, mas bateu na trave. Acredito que tudo acontece quando tem que acontecer, e eu vou agarrar essa chance com unhas e dentes - finalizou.