São Paulo contrata o goleiro Levy, revelação do Paulistão A3 para a disputa do Brasileirão Sub-20

Crédito: Divulgação

O São Paulo vem se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20. Atualmente na quarta posição do campeonato, o time está invicto e empatado em pontos com o líder Vasco. Fortalecendo o elenco, a equipe contratou o jovem goleiro Levy, destaque do Paulistão A3.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Recém aprovado no Boletim Informativo Diário, o Bid, Levy foi destaque do Campeonato Paulista A3, jogando pelo Desportivo Brasil. Goleiro mais jovem da competição, o novo contratado do São Paulo foi o menos vazado do torneio até as últimas rodadas da primeira fase.

- É uma sensação única e inexplicável é um mix de emoção sendo totalmente opostas, mas muito prazerosas como a responsabilidade por defender essa camisa e também. É a maior felicidade de um atleta poder usar uma camisa tão pesada. Estou num clube que teve grandes goleiros como Rogério Ceni, Zetti, Waldir Peres, entre outros nomes que fizeram história neste clube. - disse Levy sobre a chegada ao São Paulo.

Levy foi contratado por empréstimo até o fim de janeiro de 2022, podendo até disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. Recém-contratado, o goleiro tem boas expectativas para o Brasileirão da categoria.

- Acho que, sem dúvidas, não só minhas expectativas, mas assim como a de todos aqui e que possamos vencer o campeonato brasileiro, mas é com calma e passo a passo que chegaremos - afirmou o goleiro.

Com apenas 19 anos, o goleiro Levy não deixou de agradecer o Desportivo Brasil, clube que defendeu desde os seus 14 anos de idade. Com um novo desafio pela frente, Levy agradeceu sua antiga equipe.