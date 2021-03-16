Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo contrata o atacante Éder, ex-Inter de Milão por dois anos

O brasileiro naturalizado italiano foi campeão chinês ao lado do zagueiro Miranda...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 19:54

16 mar 2021 às 19:54
Crédito: AFP
O São Paulo foi ao mercado nos últimos dias para trazer reforços para o treinador Hernán Crespo. Com alguns nomes especulados, como Borré e Gabriel Neves, o Tricolor surpreendeu ao, segundo a ESPN, acertar com o atacante Éder, ex-companheiro de Miranda, também reforço do time do Morumbi, na Inter de Milão, da Itália e no Jiangsu Suning, da China.O brasileiro naturalizado italiano estava sem clube após a sua última equipe, o time chinês Jiangsu Suning, encerrar as atividades. O atacante de 34 anos foi campeão chinês ao lado de Miranda, que anunciou seu retorno ao Tricolor recentemente.
Éder, porém, fez mais sucesso no futebol italiano, defendendo as cores da Inter de Milão, o que lhe rendeu a convocação à seleção italiana para a disputa da Euro Copa de 2016, realizada na França.De acordo com o jornalista André Plihal, da ESPN, o atacante ainda deve realizar os exames físicos e, se tudo estiver certo, já assinará com o São Paulo.
O time recentemente foi atrás do atacante colombiano Borré, do River Plate, da Argentina, mas os valores pedidos pelo atleta e a disputa com o Palmeiras pela contratação esfriaram um pouco a negociação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados