São Paulo contrata o atacante Éder, ex-Inter de Milão por dois anos

O São Paulo foi ao mercado nos últimos dias para trazer reforços para o treinador Hernán Crespo. Com alguns nomes especulados, como Borré e Gabriel Neves, o Tricolor surpreendeu ao, segundo a ESPN, acertar com o atacante Éder, ex-companheiro de Miranda, também reforço do time do Morumbi, na Inter de Milão, da Itália e no Jiangsu Suning, da China.O brasileiro naturalizado italiano estava sem clube após a sua última equipe, o time chinês Jiangsu Suning, encerrar as atividades. O atacante de 34 anos foi campeão chinês ao lado de Miranda, que anunciou seu retorno ao Tricolor recentemente.
Éder, porém, fez mais sucesso no futebol italiano, defendendo as cores da Inter de Milão, o que lhe rendeu a convocação à seleção italiana para a disputa da Euro Copa de 2016, realizada na França.De acordo com o jornalista André Plihal, da ESPN, o atacante ainda deve realizar os exames físicos e, se tudo estiver certo, já assinará com o São Paulo.
O time recentemente foi atrás do atacante colombiano Borré, do River Plate, da Argentina, mas os valores pedidos pelo atleta e a disputa com o Palmeiras pela contratação esfriaram um pouco a negociação.